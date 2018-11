CONI | possibili dimissioni per Malagò | “se non cambia la riforma del governo | dopo Tokyo

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018) Giovannipotrebbe lasciare la poltrona di presidente delle Olimpiadi didel 2020 "? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minutole Olimpiadi me ne vado". Lo ha detto il presidente delGiovanni Malago', presente all'evento 'Lo sport italiano: passato, presente e futuro', presso PalestraMusia, in riferimento alladello sport e alle Olimpiadi di2020. (Riz/Adnkronos)L'articoloper: "se nonladelme ne vado"