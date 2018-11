Commissione Ue | Legge di bilancio ' non fa bene al popolo' italiano

Legge di Bilancio - Commissione Ue la boccia : “Raccomandata procedura per deficit eccessivo basata sul debito” : Come previsto, la Commissione europea ha respinto la manovra italiana e raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato”, scrivono i commissari. “Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi ...

La Commissione europea ha bocciato la legge di bilancio dell’Italia : La Commissione europea nella mattinata di oggi ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. L'esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura di infrazione per deficit eccessivo nelle prossime settimane.Continua a leggere

Legge di bilancio - Tria : “Sono preoccupato per lo spread”. I vicepremier : “Scenderà dopo la decisione della Commissione Ue” : La fiducia dei vicepremier, la preoccupazione del ministro dell’Economia. Mentre si attende la bocciatura della Legge di bilancio da parte di Bruxelles, che domani dovrebbe aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, dentro il governo le fibrillazioni sui mercati – con lo spread schizzato oltre i 330 punti nei confronti del Bund tedesco – vengono vissuti con stati d’animo diversi. Giovanni ...

Legge di bilancio - occhi puntati sulla risposta della Commissione UE

Legge sui Bed&Breakfast - Di Lucente : proposta al vaglio della IV Commissione per bilanciare il settore

La Commissione Ue boccia la manovra. Cosa succede se l’Italia non cambia la legge di bilancio? : Qualora l'Italia non dovesse rispondere alla richiesta dell'Ue e presentare un nuovo documento di bilancio rispettoso dei parametri europei entro tre settimane, rischia l'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole sul debito. Che Cosa comporta questa eventualità e Cosa potrebbe accadere al Paese?Continua a leggere

Legge bilancio - Moscovici consegnerà oggi lettera Commissione Ue a Tria : L’Italia dovrà rispondere entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

