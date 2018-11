Come cambiare foto profilo di Windows 10

Mario Adinolfi contro Rocco Siffredi : “È il male - gli chiederei di cambiare mestiere. I sex toys? Non so nemmeno Come sono fatti” : “Rocco Siffredi è il male. Se governassi l’Italia gli chiederei di cambiare mestiere o di non tornare in Italia. Peraltro ha dichiarato che smetteva proprio col porno. Non voglio che faccia business in Italia, fosse per me lo limiterei significativamente”. Dai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Mario Adinolfi, leader del partito il Popolo della Famiglia, si è scagliato contro Rocco Siffredi e ha colto l’occasione lanciare il suo ...

Come funziona la doppia laurea in Italia e Come presto potrebbe cambiare : Un Regio decreto del 1933 segna la discriminazione tra gli studenti universitari Italiani e quelli europei. In base a questa vetusta norma, tuttora in vigore, gli studenti universitari del nostro Paese non possono frequentare due corsi di laurea contemporaneamente, o un corso di laurea e un master. Il divieto di iscrizione a doppi corsi vige da ben 85 anni e impedisce gli accordi fra atenei Italiani per la formula “due titoli in ...

Bonus bebè 2019 - Come potrebbe cambiare l’assegno per i neo-genitori : Il Bonus bebè rischia di non essere prorogato per il 2019. L'assegno per i neo-genitori da 960 euro l'anno potrebbe sparire dal prossimo anno, non essendo previste risorse specifiche dalla legge di Bilancio. Ma a intervenire potrebbe essere il Parlamento: un emendamento potrebbe destinare almeno una parte dei 100 milioni di euro messi a disposizione della manovra per la famiglia per prorogare la misura introdotta nel 2015.Continua a leggere

Il chilogrammo potrebbe cambiare per sempre. Ecco Come : (foto: Thatree Thitivongvaroon) Oggi anche il chilogrammo si rinnova. La sua misura ufficiale, infatti, potrebbe essere a breve ricalibrata con una ottenuta mediante una bilancia diversa rispetto a quella tradizionale, che è conservata in Francia e utilizzata ufficialmente per oltre un secolo. Il nuovo chilogrammo è stato misurato con una bilancia di Planck, un complesso sistema di misurazione che parte dalla costante di Planck, una costante ...

Come capire se la batteria di iPhone è da cambiare : Apple è senza dubbio uno di quei marchi che maggiormente resistono al passare del tempo. Che si parli di smartphone, tablet o computer poco cambia: ogni dispositivo è progettato per durare e ha una vita leggi di più...

Come cambiare ID Apple su iPhone : Vi state chiedendo Come cambiare ID Apple su iPhone per sostituire quello attuale con uno nuovo ma non sapete quale procedura seguire? Abbiamo deciso di realizzare una guida per spiegarvi i passi da seguire per leggi di più...

Sostituzioni - rigori e falli di mano : ecco Come può cambiare il gioco del calcio : Il gioco del calcio ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni e la recente introduzione del Var o della goal line technology ha segnato una svolta epocale rispetto al passato. Le novità però ...

Pensioni - quota 100 potrebbe cambiare di nuovo : Come verrà modificata in Parlamento : La quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbero cambiare nuovamente nel caso in cui il braccio di ferro con l'Ue continui e lo spread salga ancora. Le modifiche potrebbero essere affidate al Parlamento, anche perché, ad oggi, sono previsti i fondi per la quota 100 ma non le regole. Una delle ipotesi è di ridurre le finestre da quattro a due.Continua a leggere

Come cambiare nome su Youtube : In passato avete creato un account su Youtube con un nome un po’ discutibile? Avete deciso che è arrivato il momento di cambiare nome su Youtube, ma non sapete che pesci prendere? Allora siete capitati leggi di più...

Bonino : 'La manovra economica del Governo è Come indebitarsi per cambiare l'Ipad' : Europa: miraggio o realta' è il titolo di un evento a margine del quale Emma Bonino ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano. L'occasione è stata proficua per permettere alla senatrice di tornare a ribadire il suo punto di vista critico sulle politiche che il Governo Conte intende mettere in atto. L'ennesima occasione per proferire parole che non celano in alcun modo il dissenso verso un esecutivo che, a quanto pare, ...

Come cambiare batteria iPhone : Dopo qualche anno di utilizzo capita un po’ a tutti che lo smartphone si inizi a scaricare più velocemente rispetto a prima. Ciò potrebbe essere causato dalla batteria che non riesce a garantire più le leggi di più...

Citroen Your Driving Day : ecco Come cambiare la tua auto per 24 ore : Oltre 300 test drive già prenotati sull’apposito sito web per prenotare uno dei modelli della gamma Citroen Per il terzo anno consecutivo Citroën Italia propone Your Driving Day, un long test drive con la vettura della gamma della Casa del double Chevron. L’iniziativa ha già riscosso un grande successo a pochi giorni dal lancio: oltre 300 test drive già prenotati sul sito Citroën C3, C3 Aircross, Nuova C4 Cactus e infine Nuovo Berlingo ...

Unsa - pronti a cambiare Pa ma politica ci riconosca Come risorsa e non costo : Paestum (Salerno), 18 ott. (Labitalia) - "La pubblica amministrazione va cambiata, non ci sono du[...]

Unsa - pronti a cambiare ma politica ci riconosca Come risorsa e non costo : Paestum (Salerno), 18 ott. (Labitalia) - "La pubblica amministrazione va cambiata, non ci sono du[...]