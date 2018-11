Città della Scienza | assolto il custode | ' Sicuro di essere scagionato | temevo la

Rogo Città della Scienza : assolto il custode - era l'unico imputato : Idis Città della Scienza, parte civile, è stata rappresentata dall'avvocato Giuseppe De Angelis: «Prendiamo atto della decisione della Corte d'Appello ma siamo certi la Procura svilupperà ulteriori ...

Città della Scienza - nessun colpevole per il rogo : vigilante assolto : La Corte d'Appello di Napoli ha assolto Paolo Cammarota, il custode di Città della Scienza, per l'incendio che distrusse un ampio settore della struttura il 3 marzo 2013. È stato così ribaltato il ...

NBA – Nuovo ‘premio’ per Dirk Nowitzki : il tedesco riceverà le chiavi della Città di Dallas : Durante la partita fra Mavericks e Nets, Dirk Nowitzki riceverà un premio speciale: al tedesco verranno consegnate le chiavi della città di Dallas Dirk Nowitzki a Dallas è una vera e propria istituzione. Il gigante tedesco, arrivato alla sua 20ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks, con i quali si è laureto campione nel 2011, riceverà un riconoscimento davvero speciale. Durante l’intervallo della partita contro i ...

Napoli - la Città del calcio : un libro sull’identità azzurra della Città : Un anno dopo Se esiste una tesi, esiste un’antitesi. Così Paolo Trapani, 43 anni, giornalista e comunicatore, ci ricasca a distanza di un anno con sommo gaudio. Dodici mesi fa dava alle stampe il manifesto dell’anti-juventinità per eccellenza, un libro-breviario da consultare a piccole dosi sul filo della rigorosa, ragionata, ironica faziosità. Poiché nel libro dedicato “ai non colorati”, Trapani si chiedeva se ci fossero ancora margini per ...

Il rosa antico per il restauro più importante della Città : Lo stabile così potrà ospitare non solo mostre, ma eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli. Fino a qualche giorno fa sul tavolo del sindaco Luigi Viaro si trovavano due soluzioni per il colore ...

Camera - celebrazioni dei 100 anni della nuova Aula. Fico : “Parlamento centrale dà fiducia ai cittadini” : “Un Parlamento che mantiene la sua centralità nel sistema democratico infonde nei cittadini il senso di appartenenza alla comunità e di fiducia nel futuro. Un futuro che costruiamo ogni giorno con tutte le azioni che compiamo”. Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto a Montecitorio in occasione dei 100 anni dell’Aula e ha ribadito l’importanza del ruolo dell’assemblea nell’elaborazione e ...

Terni - l'Imam della Città : 'Giusto fare la recita - non imporre divieti' : Da Terni è partito un caso nazionale quando la preside di un istituto scolastico locale ha deciso che nel suo comprensorio non dovessero aver luogo presepi né recite di Natale. Lo scopo della dirigente scolastica sarebbe stato quello di non creare disagi in alcuni bambini che professano altre religioni. La decisione della preside però non è passata in sordina e così in molti l'hanno criticata, addirittura anche l'Imam di Terni. Terni, l'Imam a ...

Manovra - Tria : su reddito di cittadinanza fondamentale contributo della Gdf : Inaugurazione anno accademico. Dal reddito di cittadinanza alle misure antievasione. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervengono alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza e parlano della Manovra economica, spiegando alcuni dei provvedimenti previsti nella ...

CDP - Fincantieri - FS - Snam - Terna a supporto della Città di Genova : ... *anche attraverso il rafforzamento delle aree portuali e del sistema di trasporto locale *e favorendo l'intermodalità, elementi cruciali per il rilancio dell'economia di tutta l'area ligure.

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Oneri della candidatura a carico delle Città organizzatrici' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Macerata e lo Sferisterio al Forum internazionale della Cultura di San Pietroburgo. Il sindaco Carancini : "La nostra è una Città che apre il ... : La manifestazione ha avuto una triplice vocazione: fungere da ampia piattaforma per il business Culturale attraendo operatori e specialisti di vari campi, includere molteplici spettacoli per i ...

CUNEO/ Scrittori in Città : da 20 anni un successo la manifestazione all'insegna della cultura : Si chiude lunedì 19 novembre, la XX edizione di Scrittorincittà. Oltre 200 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con Scrittori, giornalisti, critici, artisti e protagonisti della letteratura, ...

"I simboli della Città di Torino al corteo No Tav". Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l'Alta velocità dell'...