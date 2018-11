Cina | auto su bambini davanti a una scuola | almeno 5 morti

Cina - auto contro bimbi : 5 morti : 10.25 Un'auto in corsa è finita su una folla di bambini fuori da una scuola nella città cinese di Huludao, uccidendo almeno 5 bambini e ferendone 18. Lo riferisce la tv di Stato cinese. Il filmato della telecamera di sicurezza mostra una fila di bambini che attraversavano la strada davanti alla scuola quando un'auto si è avviCinata, quindi ha cambiato corsia e deviato finendo addosso ai bambini. L'autista è stato fermato. Non è ancora chiaro ...

Guerra dazi - Tesla corre ai ripari e taglia prezzi auto in Cina : ... guidato da Elon Musk, ha comunicato che taglierà i prezzi dei due modelli tra il 12-26% per rendere le auto più 'economiche' nel mercato automobilistico più importante del mondo, dove le vendite di ...

Fvg esempio di efficienza e avanguardia per tutta l'Italia grazie ad AutoffiCina Autronica : Il Friuli Venezia Giulia come esempio di efficienza e avanguardia per tutta l'Italia. Tutto questo grazie ad Autofficina Autronica, azienda di Feletto Umberto , Udine, , che ieri, assieme al sito web ...

Forti temporali in Sicilia : esonda torrente Sirina a Taormina - auto trasCinata a valle dal fiume : Correnti fresche e instabili in quota stanno determinando dalla mattinata lo sviluppo di celle temporalesche anche particolarmente intense sui settori orientali della Sicilia. Disagi e danni vengono...

Mobilità : auto elettriche e car sharing - Cina leader - Italia fanalino di coda : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della Mobilità del futuro. Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, auto elettriche e a guida autonoma. In pole position nella graduatoria c’è la Cina, che supera Singapore. L’Italia è penultima nella classifica stilata da Roland Berger nel report ‘automotive Disruption Radar‘ sulla Mobilità condivisa e ...

Guida autonoma - elettriche - car sharing. Cina leader - Italia fanalino di coda : Auto che si Guidano da sole? Che inquinano poco o niente? Che si usano ma non si possiedono? Gli addetti ai lavori scommettono sulla Automotive Revolution. Tranquilli, arriverà. Quando, però, non si sa. Perchè, dati alla mano, la rivoluzione avanza ma pianino, soprattutto in Italia. A dirlo sono i risultati dell’”Automotive Disruption Radar” (che sarebbe un Osservatorio sull’evoluzione dell’auto) numero 4. Nel 2017 gli esperti ...

Renault-Nissan - investimenti in Cina per guida autonoma. Alleanza punta su WeRide.ai per sviluppo auto livello 4 : PECHINO - Renault-Nissan-Mitsubishi e WeRide.ai incrementeranno la loro presenza nei servizi dei veicoli a guida autonoma in Cina. Alliance Ventures, il fondo corporate di venture capital di...

La Cina si autocelebra con uno uno spot e apre all'import - ma l'Italia si allinea all'Europa : ... in attesa di capire come andranno le elezioni Midterm negli Stati Uniti, l'eventuale incontro con Trump in Argentina e la performance dell'economia cinese, che mostra diversi segnali di ...

Bagaladi. Esonda lo Zervò : trasCinate quattro auto. Allerta Budello a Gioia Tauro : Emergenza maltempo anche nell’area metropolitana di Reggio Calabria. I Vigili del Fuoco a Bagaladi sono intervenuti dopo l’Esondazione del torrente

Maltempo : torrenti in piena - auto trasCinate : Piogge intense in tutta la Calabria, ed in modo particolare in provincia di Reggio, sia nella zona tirrenica che in quella jonica, ed in quelle di Vibo Valentia e di Catanzaro. A Bagaladi, nel reggino,...