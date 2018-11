Cicogna in Arrivo al Grande Fratello Vip!

Romina Carancini - Cicogna in arrivo per l'ex allieva di Amici : Fiocco rosa per la ballerina Romina Carancini, allieva della scuola di Amici di Maria de Filippi nell'edizione 2004-2005, che sul suo profilo Instagram ha annunciato di aspettare una bambina dal compagno Alessandro Rabboni, un fotografo conosciuto in occasione di un servizio.Il parto è previsto per il prossimo inverno, ma la coppia di futuri genitori ha già deciso il nome per la piccola: "Grazie vita per questo dono e miracolo. Io e ...