Ciclismo | Team Dimension Data | organico completato | resta l’incognita Tafi

Ciclismo - Vincenzo Nibali punta il 2019 : 'Giro o Tour? Valuterò con il mio team' : Vincenzo Nibali ha partecipato a Biella all'inaugurazione dell'Accademia dello Sport Pietro Micca , voluta con il fratello dall'ex corridore professionista Denis Lunghi. Il siciliano si è anche divertito sulla pedana della scherma, prendendo lezioni da Valentina Vezzali, prima ...

Ciclismo - Nibali : ‘Possiamo parlare con tutte le squadre - il Team Sky è tra queste’ : Ancora non sono iniziati i ritiri che fanno da preludio alla stagione di Ciclismo 2019 e gia' le attenzioni si stanno concentrando su cosa potra' avvenire nel 2020. A destare curiosita' e far parlare è il futuro di Vincenzo Nibali. Il fuoriclasse siciliano sta per cominciare la sua terza stagione in maglia Team Bahrain Merida, quella che portera' alla scadenza del contratto, e non ha escluso nessuna opzione per il suo futuro. Nibali ha aperto le ...

Ciclismo : 27 corridori per il Team Sky - rinnova anche Salvatore Puccio : Con la firma di alcuni rinnovi di contratto il Team Sky si appresta a chiudere l’organico per la stagione 2019. La squadra britannica ha confermato tutti i suoi leader, alcuni con importanti prolungamenti come nel caso di Egan Bernal che ha firmato addirittura fino al 2023. Le ultime novita' sulla formazione per il prossimo anno riguardano i rinnovi di Salvatore Puccio, uno dei gregari storici del gruppo, e di Tao Geoghegan Hart, il talento ...

Ciclismo - adesso è ufficiale : Fernando Gaviria all’UAE Team Emirates : L’UAE Team Emirates ha piazzato un colpo da 90, vale a dire l’acquisto del ciclista Fernando Gaviria, 24enne colombiano L’UAE Team Emirates ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, l’ingaggio di Fernando Gaviria. Il 24enne velocista colombiano ha firmato un contratto triennale e da domani fino a martedì 30 ottobre sarà negli Emirati Arabi Uniti per partecipare al raduno di squadra con i suoi nuovi ...

Ciclismo - colpo azzurro per il Team Sky : ufficiale l’ingaggio di Filippo Ganna : Il Team Sky ha ufficializzato l’ingaggio di Filippo Ganna, il corridore italiano arriva dalla UAE-Team Emirates Il Team Sky si colora ancora di più di azzurro, è ufficiale infatti l’ingaggio di Filippo Ganna da parte della squadra britannica, che mette le mani su un due volte campione del mondo a inseguimento. LaPresse/PA L’italiano è un uomo di punta della Nazionale su pista, capace di dominare in lungo e in largo grazie ...

Ciclismo - Filippo Ganna al Team Sky. Il 22enne firma per la corazzata britannica : Filippo Ganna è ufficialmente un corridore del Team Sky. La corazzata britannica ha annunciato l’arrivo del 22enne a partire dalla prossima stagione, il piemontese avrà così l’occasione di fare parte di una delle migliori squadre internazionali dove avrà sicuramente la possibilità di crescere e di scalare le gerarchie del grande Ciclismo. Il piemontese, due volte Campione del Mondo nell’inseguimento su pista, vuole maturare ...

Ciclismo - attimi di paura in casa Trek-Segafredo : scomparso e poi ritrovato un dirigente del team : L’olandese Steven de Jongh era stato dato per disperso dalle 10.30 di questa mattina dopo l’allarme lanciato dalla moglie Un’uscita in bici che avrebbe potuto finire in tragedia, a causa forse di una caduta che aveva fatto perdere le tracce di Steven de Jongh. L’ex corridore olandese, oggi dirigente della Trek-Segafredo, si è allontanato questa mattina per allenarsi in una zona montuosa nei pressi di Girona, senza ...

Ciclismo - Il Team Bianchi festeggia il successo di Tempier nella Roc d'Azur : LE BICI DEL Team Il Team Bianchi Countervail è equipaggiato da Bianchi con due modelli Methanol : Methanol CV, la prima mountain bike al mondo creata con l'innovativo ed esclusivo sistema Bianchi CV ...

Ciclismo – Il Team Bianchi festeggia il successo di Tempier nella Roc d’Azur : Sei anni dopo l’ultimo successo, Stephane Tempier torna a vincere la Roc D’Azur: grande gioia in casa Team Bianchi Sono passati sei anni, ma Stephane Tempier non se n’è accorto. Come già nel 2012 il francese del Team Bianchi Countervail ha vinto, in solitaria, la Roc d’Azur, gara di 52 km con un dislivello di 1.200 metri con partenza e arrivo alla Base Nature di Fréjus (Francia), domenica 14 ottobre. Equipaggiato con Methanol ...

Ciclismo – Nibali al Team Sky? La clamorosa possibile svolta nella carriera dello Squalo dello Stretto : Vincenzo Nibali vuole correre almeno fino al 2021, il corridore della Bahrain-Merida potrebbe cambiare squadra per correre fino all’età di 36 anni: il Team Sky nel suo futuro? Vincenzo Nibali ha ancora tanto da dimostrare ed ottenere nello sport che l’ha già reso un campione. Nonostante i suoi 33 anni, il ciclista della Bahrain-Merida non pensa minimamente al ritiro e punta spedito ad un obiettivo importante: ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...

Ciclismo : dalla Cina arriva una nuova squadra con un budget superiore al Team Sky : Il predominio assoluto del Team Sky [VIDEO] nelle grandi corse a tappe, e soprattutto al Tour de France, potrebbe essere ben presto minacciato dall’ingresso di una nuova squadra ancora più ricca. Il pericolo per la squadra britannica arriva dalla Cina, dove si sta lavorando ad un progetto che si preannuncia di altissimo livello e che per ora ha assunto il nome di GCP, Global Cycling Project. Nella squadra che sta nascendo e che dovrebbe ...