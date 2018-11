Chi ha rapito Silvia Romano? Gli 007 cercano prove L' amore per la volontaria oscura gli

L’Isola di Pietro 2 verso il gran finale : Chi è il padre di Diego e Chi ha rapito Caterina? : L'Isola di Pietro 2 si avvicina a grandi passi al finale di stagione che andrà in onda domenica 25 novembre nel prime time di Canale 5 rivelando alcuni dettagli importanti sulle questioni ancora irrisolte. Al momento c'è davvero tanta carne al fuoco e tutto sembra portare alla famiglia Sulci e ai loro strani comportamenti di queste settimane. L'omicidio di Vanessa e di Giulia potrebbero essere legati dallo stesso segreto visto che la prima si ...

Quindicenne rapito e torturato a Varese - gli inquirenti : "Movente da Chiarire" : Nuovo giro di interrogatori, sentiti i quattro indagati, la vittima e anche l'amico che cercava di proteggere

Varese - quindicenne rapito - picChiato e seviziato in un garage da quattro coetanei : Tre ore e mezza in balia di quelli che credeva amici. È accaduto lo scorso 9 novembre ad un 15enne di Varese che è stato condotto da un gruppo di quattro coetanei in un garage e lì, dalle 13.30 fino alle 17, legato ad una sedia con dei fili elettrici, spogliato, percosso ed umiliato in vari modi. A quanto pare la banda di minorenni voleva estorcergli informazioni riguardo ad un suo amico che aveva un debito di pochi euro con questi ragazzini ...

Bambino di 3 anni rapito dalla madre ritrovato a 2mila Chilometri di distanza : Christina Hale, che dopo il divorzio aveva perso l'affidamento del piccolo Matthew, di 3 anni, assegnato al padre, nel settembre di due anni fa è corsa a New York ed ha letteralmente rapito il Bambino. I due sono stati ritrovati qualche giorno fa.Continua a leggere

CRIMINAL MINDS 13/ Al via la nuova stagione in Chiaro. Anticipazioni del 5 ottobre : Chi ha rapito Prentiss? : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 5 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. La squadra scopre che Emily è scomparsa nel nulla; Reid fatica a rientrare nel BAU. (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:22:00 GMT)

Niger - prete italiano rapito dagli islamisti/ Ultime notizie - Don Pigi Maccalli : Tajani Chiama Issoufou : prete italiano rapito in Niger: Padre Pierluigi Maccalli, noto per la lotta contro le mutilazioni femminili, forse preso dagli jihadisti. Ultime notizie e il contenuto della sua missione (Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:15:00 GMT)

[L'inChiesta] La spada di Damocle che pende sulla testa di Vincenzo De Luca e il soccorso del magistrato rapito dalla politica : "La Procura ha cercato di forzare la realtà. Quell'area era la più grande discarica a cielo aperto della città, noi abbiamo lavorato per riqualificarla e "Crescent" è una delle opere che hanno ...

Prete rapito - Tajani Chiama Issoufou : ANSA, - BRUXELLES, 18 SET - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani si è subito mobilitato per il sequestro di padre Pierluigi Maccalli. "Ho appena parlato con il Presidente del Niger ...