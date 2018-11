Champions League volley – L’Azimut Leo Shoes Modena perde a Civitanova

Volley Champions League 2019. Juantorena fa volare la Lube : 3-0 al debutto nel derby con una fallosa Azimut Modena : La Lube Civitanova trionfa nel derby di Champions League demolendo con un secco 3-0 l’Azimut Leo Shoes Modena. Troppi gli errori commessi dalla squadra di Julio Velasco, soprattutto al servizio ma anche in attacco, per poter mettere in crisi una Lube Civitanova sospinta da un Osmani Juantorena stratosferico in tutti i fondamentali, ben supportato da Bruno in regia e da Leal, che ancora non sembra aver trovato la giusta continuità ma ...

Volley femminile - Champions League : Novara a valanga sul Lodz - Egonu e muro da urlo : Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo ...

Lazio - tutti a cena fuori per la Champions League : Uniti verso la Champions League. La Lazio si compatta in vista del Milan. Giocatori, staff medico e staff tecnico, accompagnati da moglie, fidanzate e famiglie, si sono ritrovati a cena presso il ...

Champions League - 2 anni fa la partita dei record con 12 gol realizzati [VIDEO] : Due anni fa una partita di Champions League si apprestava ad entrare nella storia della competizione continentale per club. Al “Westfalenstadion” o “Signal Iduna Park”, il Borussia Dortmund superò con un pirotecnico 8-4 il Legia Varsavia. Una partita spettacolare, bellissima per gli appassionati di calcio, un po’ meno per i tattici legati al motto “prima meglio non prenderle”. Le due squadre hanno ...

LIVE Civitanova-Modena volley - Champions League 2019 in DIRETTA : spettacolo in Europa. Civitanova in rimonta va sull’1-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita pirotecnica e avvincente tra due corazzate italiane che sperano di arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale per importante. Si preannuncia grande spettacolo in casa della Lube che ha sconfitto i Canarini domenica scorsa in ...

Champions League - Ancelotti ha le idee chiare : “troppi errori - voglio il Var agli ottavi” : Napoli, Carlo Ancelotti ha detto la sua in merito all’utilizzo del Var in Champions League, la tecnologia potrebbe essere inserita già in questa annata “Mi piacerebbe che la introducessero dagli ottavi di Champions. Sono già in ritardo. Ora ne fanno una questione sugli arbitri e la poca esperienza sul Var. Ma comunque sia dagli ottavi di finale di Champions League ci sono tutti arbitri d’esperienza e la Var potrebbe ...

Pallanuoto - Champions League : vola la Pro Recco. Vincono anche Brescia e BPM : Nello stesso girone del Recco il Brescia ha battuto facile la Stella Rossa di Belgrado,, 7-2,; nel gruppo B vittoria in rimonta della BPM Sport Management ad Hannover, 10-11, e primo posto a ...

Nuova Champions League/ Tre coppe - retrocessioni e promozioni : al via nel 2024 - IlSussidiario.net : Nasce la Nuova Champions League. Tre coppe, retrocessioni e promozioni: al via nel 2024. Dal prossimo anno verrà introdotta una Nuova coppa

Napoli-Stella Rossa - Champions League : diretta tv solo su Sky - non sarà visibile in chiaro : Il Napoli attenderà il Chievo questo weekend nel match valido per la 13ª giornata di Serie A. Successivamente, tornerà in campo mercoledì 28 novembre 2018 per affrontare la Stella Rossa in Champions League. Gli azzurri proveranno a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, cosa riuscita nelle stagioni 2011/12 e 2016/17. Servirà una vittoria ai ragazzi di Carlo Ancelotti, purché nell’altra sfida del Gruppo C non si registri una ...

Civitanova-Modena - Champions League volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 22 novembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti del girone, le due compagini italiane inseguono una vittoria importantissima nella corsa verso il primo posto che garantisce la qualificazione ai quarti di finale. Le due squadre si sono già sfidate domenica ...