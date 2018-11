sportfair

: Stasera torna la Champions League di volley! ?? Altro derby italiano con @VolleyLube ?? @modenavolley ?? #DAZN #CEV… - DAZN_IT : Stasera torna la Champions League di volley! ?? Altro derby italiano con @VolleyLube ?? @modenavolley ?? #DAZN #CEV… - footy90com : CEV #Volleyball Champions League 2018-19: la Gorgonzola Novara parte col piede giusto #Fenerbahce ???? #Süper_Lig - argwntina : RT @modenavolley: Riparte la @Cev Volleyball Champions League! ???? Potrai seguire tutto il cammino dei gialloblù in diretta su @DAZN ???? Og… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)vittoriosa nella gara d’esordio della CEV-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igornella CEV-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di rimettersi in carreggiata. La vittoria consente alle igorine di appaiare in testa alla classifica della Pool C le francesi dell’RC Cannes.Igor in campo con Carlini in regia ed Egonu opposta, Chirichella e Veljkovic centrali, Nizetich e Bartsch-Hackley schiacciatrici e Sansonna libero. Lodz replica con Urban in diagonale a Stoltenborg, Pencova e Polanska al centro, Babicz e Brakocevic-Canzian in banda e Stenzel libero.Partono forte le ...