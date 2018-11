Cattaneo a Verissimo parla dell’ospedale psichiatrico e del fidanzato che non c’è più

gossipetv

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ivan: “In ospedalea 13 anni perché gay” Dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, Ivanè stato ospite di Silvia Toffanin a. Nella puntata in onda sabato 24 novembre, il cantante ha raccontato la sua adolescenza difficile. In particolare l’artista ha raccontato di essere finito in un ospedaleL'articolodell’ospedalee delche non c’è più proviene da Gossip e Tv.