Casamonica | vigili aggrediti | 3 fermi

Roma - Casamonica aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Tre fermati per accertamenti. È il bilancio di un tafferuglio scoppiato nel tardo pomeriggio di giovedì in via del Quadraro davanti alle transenne presidiate dalla Municipale e dalla polizia all'...

Casamonica - gli sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili | Ma lunedì altre ruspe in azione : lunedì 26 novembre si continua con l'abbattimento di una villa alla Romanina con la presenza di Matteo Salvini

Casamonica - vigili aggrediti : tre persone bloccate. Il legale : “Abuso edilizio è prescritto” : Tensioni in via del Quadraro a Roma dove è in corso la demolizione delle villette abusive dei Casamonica. Circa 20 persone, tra cui alcune donne, hanno cercato di forzare l’area di sicurezza e hanno aggredito alcuni vigili spintonandoli e buttandoli per terra. Tutto è iniziato quando alcuni degli sgomberati volevano accendere dei fuochi davanti l’ingresso dell’area di sicurezza. Quando è stato detto che non era possibile sono scattati gli ...

Casamonica - sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili. Lunedì ruspe a Romanina : Continuano le demolizioni al Quadraro, trovate botole nascondiglio. Violenze in famiglia contro moglie e figlie: nuove accuse per Raffaele Casamonica. Le parole della moglie davanti al giudice e la sua fuga per trovare rifugio in una struttura protetta. Arrestata anche una donna...

Demolizione ville Casamonica - Sabella : “Merito di Raggi o di Salvini? È della sindaca - del capo dei vigili e dei funzionari” : “I meriti della Demolizione delle ville abusive dei Casamonica? Sono tutti della sindaca Raggi, del comandante dei vigili e dei funzionari che hanno reso possibile l’operazione. Poi, sul piano politico, uno può dire che quanto annunciato da Salvini su tutto il territorio italiano possa aver accelerato la situazione. Ma questa è una valutazione politica. Tecnicamente il merito è del Campidoglio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de ...

Roma - ville Casamonica : blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca Raggi. Conte e il sopralluogo