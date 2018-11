Casamonica | i ' non ricordo' dei politici tra i tanti sgomberi rinviati

Casamonica - il clan e gli sgomberi rinviati : tutti i 'non ricordo' dei politici : 'Precedenza assoluta alla demolizione', recita la circolare dei vigili urbani datata 24 marzo 1998. E infatti le ville dei Casamonica sono state buttate giù solo vent'anni dopo. Alla faccia della '...

Gallarate - sinti protestano contro demolizione del campo nomadi : “Non siamo i Casamonica - siamo gente povera” : Protesta della comunità sinti di Gallarate, in provincia di Varese, che questa mattina ha organizzato un corteo nel centro cittadino contro l’abbattimento delle strutture abusive del campo nomadi, prevista dal sindaco leghista Andrea Cassani dal 23 novembre. “Non si possono lasciare i bambini in mezzo alla strada, noi non siamo i Casamonica siamo gente povera. Troviamo un accordo, siamo disposti a confrontarci ma non possiamo andare ...

Casamonica - demolire quelle ville è un passo importante. Ma non accontentiamoci degli spot : “Questa è casa nostra” urlò uno dei Casamonica mentre documentavo l’arresto di Antonio Casamonica dopo l’aggressione al Roxy bar. Era il maggio scorso. In quella frase c’è tutto il mondo dei Casamonica, la sicumera di farla franca, l’impunità diffusa, l’orgoglio dell’appartenenza. Otto ville di appartenenti alla famiglia, ieri mattina, sono state interessate da un’operazione dei vigili urbani. Saranno ...

Roma - Luciano Casamonica contro la Raggi : “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini - non siamo criminali” : “La Raggi siccome non è stata condannata ha voluto far vedere che faceva qualcosa, ma che ha fatto? Solo uno Sfregio. Ha mandato per strada i bambini, 30 persone che vivono qui”. Così Luciano Casamonica dell’omonima famiglia di fronte alle case del borghetto Quadraro sequestrate L'articolo Roma, Luciano Casamonica contro la Raggi: “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini, non siamo criminali” proviene ...

Ville abusive - un membro dei Casamonica : "Salvini e Raggi non ci hanno nemmeno avvisato" : Davanti al finestrino dell'automobile c'è un nutrito gruppo di giornalisti. E tanti microfoni. "Voi, però, sapevate che era abusiva, che tutte le Villette erano abusive", chiede un giornalista rivolgendosi a uno dei membri della famiglia Casamonica, sgomberata dalle abitazioni illegali di via del Quadraro, a Roma.[[video 1604694]]L'uomo, appartenente ai Casamonica, è seduto sul sedile anteriore di un'auto bianca. E dal finestrino risponde, ...

Casamonica - Sabella : 'Il coraggio non c'entra - brava Raggi che ha trovato soldi' : La demolizione delle villette abusive dei Casamonica 'è una buona notizia per Roma' e 'andava fatta prima'. È onesto Alfonso Sabella , magistrato ed ex Assessore alla legalità del Comune di Roma, ...

Raid per non aver servito i Casamonica per primi nel bar - tre condanne per mafia : Antonio Casamonica , la quarta persona coinvolta nel Raid eseguito proprio perché non era stato servito per primo, ha scelto il rito ordinario . Il processo si svolge davanti ai giudici della sesta ...