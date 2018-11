Carta Bianca | Mauro Corona | “Prendevo psicofarmaci con birra e vino | mi hanno fatto

Sei uno che racconta fesserie! lite a Cartabianca tra Maurizio Belpietro e Udo Gumpel : Un vero scontro all'ultimo insulto tra Maurizio Belpietro e Udo Gumpel a Cartabianca. Il giornalista tedesco, corrispondente per la tv Rtl in Italia, parla del problema delle occupazioni da parte degli immigrati e del recente caso degli sgomberi al Baobab di Roma. Gumpel ad un certo punto sbotta e va all'attacco del governo: "È una vergogna che un paese ricco come l'Italia non si occupi di sistemare alcune centinaia di persone, o decida se ...

Cartabianca - Mauro Corona : "Alcol e psicofarmaci mi hanno fatto bene". Bufera per le parole dello scrittore : Una vera e propria Bufera si abbatte su Mauro Corona. Tutta colpa di una frase pronunciata durante il tradizionale intervento a Cartabianca, dove da mesi dà vita a inediti siparietti con Bianca Berlinguer.Stavolta niente battibecchi o scontri frontali, bensì una battuta legata ad un momento difficile vissuto di recente dallo scrittore. “Per la prima volta ho dovuto ricorrere a psicofarmaci, il mio medico preferito mi ha dato questi ...

Gossip - Albano Carrisi a Carta Bianca bacchetta Elisa Isoardi e gela Loredana Lecciso : Il 16 novembre Albano Carrisi è stato ospite a Carta Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Nel corso dell’intervista, il cantante è tornato a parlare del rapporto che ha attualmente con le donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Inoltre, Albano ha espresso la sua opinione anche su Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 3 ha fatto presente al cantante pugliese che, insieme alla Power, sono una delle ...

Cartabianca - Al Bano drastico davanti al selfie di Salvini e Isoardi : 'Cosa non doveva fare lei' : Al Bano non si definirebbe del tutto un fan di Matteo Salvini , ma di certo ne condivide le mosse fin qui fatte come ministro dell'Interno. A Cartabianca con Bianca Berlinguer , il cantante pugliese ...

Cartabianca - Al Bano svela il segreto con Romina Power e Loredana Lecciso : Al Bano ha finalmente chiarito alcuni punti fondamentali della sua vita privata a Cartabianca su Raitre con Bianca Berlinguer . Il cantante pugliese ha detto chiaro e tondo di essere single, anche se ...

Cartabianca sfora - Mannoni polemico : "Iniziamo in ritardo - come ogni martedì" : Nulla di nuovo sotto il sole. Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni si arrabbia. E’ successo martedì sera, quando il conduttore di Linea Notte ha raccolto il testimone da Bianca Berlinguer sei minuti dopo la mezzanotte.Un ritardo addirittura contenuto, dato che da un po’ di tempo tra i due talk non è più inserita a sandwich la lunga interruzione pubblicitaria che avrebbe potuto persino raddoppiare il tempo di attesa.prosegui la ...

Carta Bianca - ultima settimana di esposizione della mostra a Capodimonte. : ... organizzata insieme alla casa editrice Electa: c'è tempo fino a domenica 1 1 novembre 2018 per ammirare le sale allestite da Laura Bossi Régnier , neurologa e storica della scienza, , Giuliana Bruno ...

Ascolti TV | Martedì 6 novembre 2018. Calano I Medici (16.5%). DiMartedì 6.4% - #Cartabianca 5.3% : I Medici 2 - Alessandra Mastronardi Su Rai1 I Medici 2 ha conquistato 3.908.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 1.950.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.599.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti ...

Cartabianca 6 novembre 2018 : anticipazioni e ospiti - con Mauro Corona : ... con Bianca Berlinguer in prima serata su Rai 3, in studio Cartabianca: diretta tv e streaming Il consueto check del martedì sera su politica, economia e sociale con un occhio di riguardo all'...

Beppe Severgnini ospite a Cartabianca con il pass per la Domenica Sportiva : "Parliamo di Inter" : ospite di Cartabianca con un pass per la Domenica Sportiva. E’ successo a Beppe Severgnini, che ha raccontato nel programma di Raitre il curioso episodio che l’ha visto protagonista.Chiamato a discutere di manovra economica assieme a Claudio Borghi, il giornalista del Corriere della Sera ha svelato l’aneddoto esponendo a favor di telecamera il tesserino con cui era entrato poco prima negli studi della Rai.prosegui la letturaBeppe ...

Nuoto : il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. La veneta ha Carta Bianca dalla FIN e ai Mondiali 2018 in vasca corta… : La notizia è di ieri: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Mauro Corona - le parole su Bianca Berlinguer in diretta a #Cartabianca : Mauro Corona non si smentisce, a CartaBianca, il programma condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, è sempre show. Lo scrittore – alpinista, ormai un guru per migliaia di persone ha stuzzicato la padrona di casa suscitando l’ilarità del pubblico. Il saparietto è andato in onda quando Bianca Berlinguer, dopo aver mostrato una foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi birra in mano, chiede all’opinionista se lei avesse più la faccia da ...

Cartabianca - Mauro Corona show : «Berlinguer - lei ha la faccia da bevitrice! Renzi prenderà il suo posto» : Cartabianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer Bianca Berlinguer si è inventata un nuovo format. Ogni martedì, in apertura di Cartabianca, la conduttrice si collega con il ruspante scrittore Mauro Corona e lo interpella sui principali fatti d’attualità: il bello è che la chiacchierata tra i due raggiunge spesso vette di imprevedibilità. Lo scalatore e la giornalista, infatti, una volta litigano, un’altra vanno d’amore e ...