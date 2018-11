Carburanti | Eni taglia il costo di ' verde' e diesel Anche altri marchi hanno ridotto i

Carburanti - Eni taglia ancora i prezzi di due centesimi per benzina e diesel : I ribassi sui Carburanti cominciati nelle scorse settimane stanno proseguendo ad un ritmo decisamente veloce, favorendo così un risparmio sensibile per tutti i possessori di autovetture. Secondo quanto riporta la Staffetta Quotidiana, Eni stamane ha abbassato ulteriormente i prezzi di due centesimi per benzina e gasolio. Nel giro di un mese i ribassi sono stati di 11 cent. per benzina, 7 per il gasolio (sempre facendo riferimento all'Eni). Tutto ...

Carburanti - Qe : si rompe stallo - Eni scende su benzina : Si rompe lo stallo sulla rete Carburanti italiana. Dopo sette giorni di quiete, infatti, Eni ritocca oggi al ribasso di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo segnano un nuovo passo indietro. Sul territorio, intanto, prezzi praticati senza particolari scosse in attesa di recepire il movimento del Cane a sei zampe e di osservare eventuali contromosse delle altre ...

Syndial - Eni - : al lavoro per impianto pilota che trasforma i rifiuti urbani in bioCarburanti : "Il progetto - spiega il gruppo - rientra nell'impegno di Eni per lo sviluppo dell'economia circolare e per la produzione di prodotti a minore impatto ambientale". Per la realizzazione e la messa in ...