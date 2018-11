Capodanno 2019 | a Bologna si torna a ballare

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza Duomo per festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...

Ufficiale l’episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019 - un’ora per celebrare il successo di Jodie Whittaker : Ora è finalmente Ufficiale la programmazione di un episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019. Dopo diverse speculazioni sul potenziale episodio natalizio, nel rispetto della tradizione degli ultimi anni che ha portato ottimi ascolti a BBC America nel giorno di Natale, la rete ha ufficializzato la scelta di realizzare e trasmettere un episodio della durata di un'ora il primo giorno dell'anno. A scrivere lo speciale per Capodanno è stato lo ...

Capodanno 2019 - in piazza a Salerno ci sarà Max Gazzè : La festa di Capodanno 2019 in piazza Amendola a Salerno sarà animata dal cantante Max Gazzè. L'interprete romano va a prendere il posto di Massimo Ranieri che pare dovesse essere la prima scelta nei piani degli organizzatori. Il cantante di 'Perdere l'amore', invece, presenzierà alla diretta televisiva di San Silvestro, organizzata dalla Rai a Matera. Il nome di Gazzè è stato scelto tra una rosa di artisti nella quale comparivano anche Alvaro ...

Capodanno a Olbia con i Maneskin per festeggiare l’arrivo del 2019 nel segno di Il ballo della vita : Il Capodanno a Olbia con i Maneskin è confermato. Dopo le voci di qualche settimana fa, arriva la nota ufficiale del sindaco Settimo Nizzi che parla del concerto per l'ultimo dell'anno. La band rivelazione della penultima edizione di X Factor è quindi pronta a calcare il palco del concerto di Capodanno a Olbia nel quale saranno presenti anche i brani di Il ballo della vita, ultimo disco che hanno rilasciato il 26 ottobre e dal quale hanno ...

Le mete più trendy per il Capodanno 2019 : ... nello specifico, garantisce una notte di San Silvestro movimentata fra feste in strada, club alla moda e una scelta di ristoranti e bar che ha pochi rivali al mondo. Nella parti alte della ...

Capodanno a Roma 2019 : quali sono i tantissimi eventi : Siamo agli inizi di novembre e le feste natalizie e soprattutto il Capodanno 2019 si sta avvicinando con grande velocità.

Capodanno Ischia : il miglior benvenuto al 2019 : Come dare il migliore benvenuto al 2019? E’ la domanda che si pongono in queste ore migliaia di italiani. In

Capodanno 2019 : la Rai punta Matera - la Capitale Europea della Cultura : Per il Capodanno 2019 la Rai ha deciso di puntare su Matera, la città che dal 1 gennaio 2019 sarà eletta Capitale Europea della Cultura Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma in Rai si sta già pensando e lavorando alla grande festa di Capodanno 2019. Per festeggiare la fine del 2018 la Rai ha deciso di puntare sulla città di Matera, che dal 1 gennaio 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Capodanno 2019: la Rai sceglie ...

8 idee per un Capodanno 2019 strepitoso : Brindare al nuovo anno in volo, due volteIn una villa in mezzo all'Oceano IndianoTrekking nel Sahara marocchinoUna cena nel ristorante subacqueo più grande del mondoUna settimana di yoga in KeralaUna vacanza di ciaspolate (con altri single)Il viaggio di Harry e MeghanUna crociera ai Caraibi in velieroPartire è sempre la soluzione: per ritrovare la felicità, mettere insieme le energie, guardare il mondo con occhi nuovi. Dovremmo farlo sempre, ma ...