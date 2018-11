' Canta | Suona e Cammina' in campo prima di Napoli-Chievo

Biagio Antonacci : "A inizio carriera facevo il Canta nte e il geometra. La mattina aprivo il cantiere - la sera suonavo la chitarra" : Biagio Antonacci è un volto della musica italiana noto a tutti. Ma forse i suoi fan non sanno che il cantante ha svolto anche la professione di geometra. "Tutte le mattine aprivo il cantiere alle 7.30 e chiudevo alle 17.30". Lo rivela in un'intervista al Corriere della sera . Biagio racconta gli inizi della sua carriera e la sua "doppia vita" professionale.Tre volte alla settimana andavo a fare chitarra-bar sui Navigli, alla Budineria, e ...

Cristina D'Avena se la Canta e se la suona : «Ai concerti mi urlano "Escile"... Sono il sogno erotico di molti uomini» : ?So di essere un sogno erotico di molti uomini, perché me lo hanno anche scritto?, Leggo.it torna a parlare di Cristina D?Avena, canta nte con all?attivo 86 album e...

Show degli U2 al refettorio per clochard di Bottura : suonano “One” e Bono Canta con una bimba in braccio : Gli U2 hanno suonato al refettorio per indigenti aperto dallo chef Massimo Bottura (tre stelle Michelin con l’Osteria Francescana di Modena) nella cripta della chiesa Madeleine di Parigi (dopo quelli già operanti a Milano, Londra e Rio). A un certo punto, mentre il gruppo si stava esibendo con One, una bambina ha iniziato a piangere e Bono, continuando a cantare, l’ha presa in braccio. Video Instagram/Massimo Bottura L'articolo Show ...