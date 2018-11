Oroscopo di domani 23 novembre : Luna in Gemelli favolosa per Cancro e Vergine : L'Oroscopo di domani 23 novembre riapre queste nuove previsioni annunciando un transito astrale spettacolare. Curiosi di sapere quale potrebbe essere? Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama astrologico sarà senz'altro l'astro della Terra. Infatti, a dare spettacolo nell'alto dei cieli in questo mese di novembre sarà l'arrivo della Luna in Gemelli. Tale passaggio avverrà alle ore 05:10 del ...

Cancro - “così uno zucchero contrasta la crescita delle cellule tumorali” : Un’arma dolce per contrastare il tumore. La somministrazione di uno zucchero semplice, il mannosio, da sola o abbinata alla chemioterapia rallenta la crescita tumorale nei topi. È quanto emerge da uno studio pubblicato online su Nature da un team di studiosi britannici. Sebbene si tratti di risultati promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’effetto di questo zucchero, avvertono i ricercatori. Ma come mai il mannosio ha ...

Microonde e Cancro - la bufala che provoca i tumori : perché è una stupidaggine : In Italia come nel resto del mondo la cucina è da tempo il teatro di infinite leggende metropolitane che grazie ai social media vengono amplificate fino a diventare delle vere e proprie bufale. Di recente l' amico Agostino Macrì, doppia laurea in Scienze Biologiche e in Medicina Veterinaria, grande

Per combatte il Cancro al seno la speranza da un antibiotico per Acne : Speranze per il trattamento del tumore al seno da un antibiotico comunemente usato per l'Acne. Ad aprire la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella è uno studio italo-britannico, pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, condotto in vitro a Manchester e in vivo su pazienti arruolate presso l'università di Pisa, che ha testato l'efficacia antiCancro della doxiciclina, ...

Addio ad Annalisa e Claudio : altre due vittime del Cancro nella Terra dei Fuochi : Caserta e Napoli in lutto per la dipartita di due giovani vite: questa mattina la giovanissima Annalisa e il poco più che trentenne Claudio hanno infatti perso la propria battaglia contro il cancro dopo un'estenuante lotta durata diversi mesi. In questi mesi più che mai è nuovo allarme nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il ritratto di Annalisa Annalisa Borriello era una ragazza di soli diciannove anni, con tanti sogni nel cassetto e una marea di ...

Tumori : Cancro-trombosi legame rischioso - ma sopratutto sconosciuto ai pazienti : “Frequente, potenzialmente fatale, ma spesso sconosciuta ai pazienti”. Il tromboembolismo venoso è per malati oncologici “la seconda causa di morte dopo la neoplasia stessa”. E’ la fotografia scattata dal ricerca MediPragma promossa da Daiichi Sankyo Italia, ‘Cancro e tromboembolismo venoso: il peso della convivenza sui pazienti’ e presentata oggi a Roma. Lo studio è stato realizzato in Italia con ...

Oroscopo giovedì 22 novembre e i numeri fortunati : mattinata produttiva per Cancro : L'Oroscopo del 22 novembre annuncia un giovedì piuttosto produttivo per i nati del Cancro. Ci sarà molto lavoro da fare ma arriveranno delle soddisfazioni che attendevate da tempo. Finalmente qualcuno che vi dà fastidio sarà messo alle porte. La giornata sarà interessante anche per gli altri segni, scopriamo subito cosa prevedono le stelle per questo giovedì. L'Oroscopo per Acquario, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine Acquario: l'Oroscopo del ...

Dagli antibiotici una nuova speranza contro il Cancro al seno : ... unitamente a ricercatori dell'University of Salford di Manchester, in Gran Bretagna, e in collaborazione con il Centro senologico dell'Aoup e la Fondazione pisana per la scienza onlus. La ricerca ...

Tumori : dagli antibiotici per l’acne una nuova speranza di cura contro il Cancro al seno : L’effetto antitumorale in vivo della doxiciclina, un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline e comunemente impiegato nel trattamento dell’acne volgare, è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, aprendo la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella. Gli antibiotici infatti, oltre a uccidere i batteri, hanno un effetto distruttivo ...

Oroscopo 21 novembre : sorprese in arrivo per Cancro e Vergine : novembre sta per arrivare agli sgoccioli. Nella giornata di domani 21 novembre, sono previste diverse novità dal punto di vista della salute e dell'amore per alcuni segni zodiacali. In particolare, per Cancro e Vergine quella di domani sarà una giornata molto positiva. Vediamo dunque tutte le novità previste dagli astri. 21 novembre, Oroscopo per tutti i segni Ariete: Non tirate troppo la corda in ambito lavorativo perchè potrebbe portarvi a ...

Oroscopo martedì 20 novembre : cambiamenti importanti per Ariete e Cancro : Anche novembre sta ormai per avviarsi al termine. Siamo infatti arrivati alla terza settimana del mese, che sarà molto interessante dal punto di vista degli astri. Domani ci saranno grandi sorprese per Ariete e Cancro, ma anche gli altri segni zodiacali presenteranno importanti cambiamenti sugli aspetti dell'amore, della salute e del lavoro. Scopriamo dunque l'Oroscopo della giornata di domani, martedì 20 novembre. Oroscopo del 20 ...

Cancro : biostampante in 3D coltiva tumori per la ricerca : La start-up Inventia ha sviluppato una biostampante 3D che può produrre cellule umane, consentendo di coltivare tumori realistici per testare farmaci antiCancro. “Rastrum” è una stampante che sfrutta il principio della tecnologia a getto d’inchiostro per produrre cellule e può allo stesso tempo condurre esperimenti. Inventia ha potuto realizzare il dispositivo grazie al sostegno finanziario ricevuto dal colosso australiano del ...