Camera | il deputato interviene ma non ce la fa | ‘È un… è un…sisshh Scusa | eh’ Poi

Il nome dell’ex deputato Romele inciso su un banco della Camera : “Non sono stato io” : È apparsa su un banco della Camera dei deputati un'incisione che riporta il cognome di Giuseppe Romele, politico bresciano che ora milita in Fratelli d’Italia dopo una vita parlamentare tra le fila di Forza Italia. Romele si è dichiarato innocente e ha commentato: "Secondo me è qualcuno che mi rimpiange, che ha un po’ di nostalgia e che mi ha voluto ricordare così".Continua a leggere

Camera - il microfono del deputato non funziona. La battuta del presidente Rosato : “Ne usi un altro - tanti disponibili oggi” : Alla Camera, tra le altre cose, si parla di violenza sulle donne. A un certo punto, si prenota per intervenire il deputato del M5s, Luigi Iovino. Il suo microfono, però, non funziona. Si fa avanti, allora, il presidente di turno Ettore Rosato: “Collega, ne usi un altro. Ce ne sono numerosi disponibili oggi”. Nel corso della giornata, oltre al dibattito in Aula, era convocata le commissione Bilancio e quella congiunta Affari ...

Camera - ok alle dimissioni del deputato-skipper Andrea Mura - ex M5S - . Cagliari si torna a votare : Mi dimetto per tornare ad essere un cittadino comune, per tornare allo sport e al mare'. Mura era stato eletto nel collegio uninominale di Cagliari che dunque dovrà tornare alle urne. A indire le ...

Camera approva le dimissioni del deputato velista Mura. Aveva detto : "Posso fare politica anche in barca" : La Camera ha approvato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il Movimento 5 Stelle e poi espulso perché accusato di aver fatto troppe assenze in Aula, in quanto impegnato con la sua attività di velista. Sono stati 295 i voti favorevoli, 181 quelli contrari. Mura non era presente alla seduta di oggi sulle sue dimissioni e ha inviato una lettera per ribadire e spiegare le sue dimissioni.Quando era stato accusato di aver ...