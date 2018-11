Calciomercato Torino | via Berenguer | tutti i nomi per il sostituto FOTO ...

Calciomercato Bari - innesto super per la Serie D : il rinforzo arriva dal Torino : Calciomercato Bari – Dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B è iniziato un nuovo progetto per il Bari, è arrivato il presidente De Laurentiis con l’obiettivo di portare in pochi anni il club in Serie B. La squadra sta dominando il girone I, si tratta infatti di una corazzata per la categoria ma il club non ha nessuna intenzione di rimanere a guardare. Si avvicina sempre di più un colpo per la difesa, si tratta di ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

Il Calciomercato oggi – Le mosse del Torino per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

Calciomercato Torino - due riscatti e due cessioni : ecco le mosse dei granata : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

Calciomercato Torino - in arrivo il difensore : ecco tutti i nomi al vaglio [FOTO] : 1/6 Calciomercato TorinoMarco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Torino - adesso il salto di qualità : i botti per gennaio! [FOTO] : 1/10 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Il Calciomercato oggi – Indizio per la panchina di Sampdoria e Torino : E’ andata in scena una giornata importante valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate Sampdoria e Torino, partita scoppiettante e netto successo da parte della squadra di Walter Mazzarri, torna protagonista il Gallo Belotti, autore di una grande doppietta, si conferma in fase realizzativa anche Iago Falque mentre per i padroni di casa inutile la rete di Fabio Quagliarella. Nel frattempo importanti indicazioni per la ...

Calciomercato Torino : le prime mosse granata “sotto traccia” in vista di gennaio : Calciomercato Torino, il ds granata Petrachi si sta muovendo per dare nuove soluzioni a mister Mazzarri in vista di gennaio e della sessione invernale Il Torino è ancora alla ricerca di un esterno destro da aggiungere alla rosa di mister Mazzarri. I granata stanno sondando il mercato per trovare un interprete che possa arricchire il pacchetto di esterni composto da Ansaldi, De Silvestri ed Ola Aina, con l’adattato Parigini che in ...

Torino - Petrachi lavora a due rinnovi importanti : le ultime dal Calciomercato : Torino attivo sul fronte rinnovi, Petrachi si appresta a concludere due trattative che di certo faranno piacere ai tifosi Il Torino di Mazzarri lavora sul campo, intanto il ds Petrachi sta per portare a termine due importanti operazioni al di fuori del terreno di gioco. Si tratta di due rinnovi di spessore, quelli di Nkoulou e Iago Falquè. Quest’ultimo potrebbe allungare la scadenza contrattuale sino al 2022, un rinnovo quasi a ...

Calciomercato Torino - si complica Lazzari : ecco i nomi per il terzino destro [FOTO] : 1/7 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Torino - Baselli e Meite possono andare via : ecco i nomi dei sostituti [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Torino - Baselli e Meite possono andare via : ecco i nomi dei sostituti : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato - affari Torino-Spal : ecco tutti i calciatori pronti a cambiare maglia [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...