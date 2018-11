Calciomercato Liverpool | ecco l’incredibile clausola anti-Barcellona

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Dopo aver visto Coutinho, e ancora prima Suarez, volare verso, ilsi è cautelato con unadi mercato costosissima. Se i blaugrana volessero ancora trattare un giocatore dei Reds dovrebbero pagare, oltre al prezzo del cartellino, un extra di ben 90 milioni di euro. Secondo il Sun, infatti, a seguito del passaggio di Coutinho al Camp Nou per 130 milioni (esclusi bonus), è stata fissata questa particolareche permetterebbe agli inglesi di smorzare gli attacchi provenienti dal Barca fino al 2020. Così facendo, si cerca di scongiurare l’ennesimo scippo. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento dei catalani per Roberto Firmino. Per strappare il brasiliano a Klopp, però, ildovrebbe sborsare una cifra stellare: al costo dell’attaccante, valutato 80 milioni, si dovrebbero aggiungere i 90 della, per un ...