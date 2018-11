calcioweb.eu

: Calciomercato #Lazio, un addio ed un innesto: ecco i nomi - CalcioWeb : Calciomercato #Lazio, un addio ed un innesto: ecco i nomi - milansette : Arbitri Serie A: Lazio-Milan a Banti. Pairetto per l'Inter, ecco le ... -

(Di giovedì 22 novembre 2018)– Lasi prepara a tornare in campo, il club biancoceleste in campo nel weekend per un match importante valido per la zona Champions League, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. La dirigenza biancoceleste nel frattempo non sta a guardare, si già sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare la rosa. Un calciatore che non rientra nei piani e che è con la valigia in mano è il difensore Martin Caceres, l’ex Juventus sembra destinato alla cessione. Ed in entrata? Importante soluzione quella valutata dalla, stiamo parlando di Hateboer dell’Atalanta, un calciatore diverso come caratteristiche rispetto a Caceres ma che può rappresentare una soluzione importante per la fascia.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo...