Calciomercato | a gennaio possibile duello tra Inter e Roma per Rafinha RUMORS

Calciomercato - Sampdoria e Cagliari preparano il primo innesto per gennaio : Calciomercato Sampdoria – La finestra di gennaio si avvicina sempre di più e le squadre si candidano ad essere protagonisti e rinforzare la rosa per la seconda parte di stagione. Un club che sembra molto attivo è la Sampdoria, i blucerchiati alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Basilea ha aperto ad una cessione in prestito con diritto di riscatto per Dimitri Oberlin, calciatore ...

Calciomercato Lazio - passo indietro della società : cessione eccellente a gennaio? : Gli ultimi mesi in casa Lazio sono stati caratterizzati dalle trattative per i rinnovi dei big, gli stessi, a parte Immobile, che hanno deluso le attese estive. Uno di questi è sicuramente Luis Alberto, il cui mal di pancia stagionale può essere legato anche alle cifre garantite a Milinkovic e allo stesso Immobile: lo spagnolo avrebbe spinto per il rinnovo con adeguamento, mentre la società biancoceleste finora ha temporeggiato. Le recenti ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “a gennaio non compro nessuno! A giugno invece…” : Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha svelato le sue strategie in merito alla prossima finestra di gennaio ma non solo Calciomercato Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato abbastanza schiettamente delle prossime mosse della società sul mercato. Il patron, interpellato da Radio Marte, ha svelato: “Non compreremo nessuno a gennaio, ma a giugno faremo un acquisto di nome. Cavani? Se si scoccia di Parigi e decide di ...

Calciomercato Milan - i tre acquisti del mercato di gennaio : l’esordio di Ibrahimovic potrebbe essere contro la Juve : Calciomercato Milan, Leonardo si è messo sulle tracce di diversi calciatori per rafforzare la rosa rossonera dopo i tanti infortuni delle ultime settimane Calciomercato Milan, Leonardo si è messo all’opera per puntellare la rosa in vista della sessione invernale, a seguito di una serie di infortuni davvero catastrofica per mister Gattuso. In tanti sono fermi ai box, alcuni dei quali per un lungo periodo come Bonaventura, Biglia e ...

Atalanta - Percassi svela la strategia per il Calciomercato : cessioni a gennaio e giovani innesti : Atalanta, il patron Antonio Percassi ha parlato di come intenderà gestire la sessione di calciomercato invernale, gennaio si avvicina “Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare“. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha svelato quale sarà la ...

Calciomercato Napoli - gli ultimi acquisti di gennaio : Si avvicina la finestra invernale di mercato, sessione fondamentale per mettere mano alla rosa tra rinforzi e alternative: niente di più necessario in una stagione lunga e piena di impegni. Nemmeno ...

Calciomercato Genoa - ai dettagli un triplo innesto per gennaio [FOTO] : 1/5 LaPresse/Moro Francesco ...

Calciomercato Juventus : Benatia potrebbe restare a gennaio? : La catena di infortuni in casa Milan ha spinto i rossoneri a cercare sul mercato i sostituti di Musacchio, Romagnoli e Caldara, bersagliato dai problemi fisici che gli hanno fatto saltare la quasi totalità degli impegni della squadra di Gattuso. Nelle scorse settimane, i dirigenti del Milan avevano chiesto alla Juventus Medhi Benatia, centrale marocchino chiuso dagli intoccabili Bonucci e Chiellini. Ma, stando alle indiscrezioni di Rai ...

Calciomercato Roma - gli ultimi acquisti di gennaio : Grandi flop e operazioni azzeccatissime: anche il mercato invernale riserva gioie e dolori, quando si tratta di fare i cosiddetti aggiustamenti in corsa. In casa Roma, negli ultimi 10 anni, è andata ...

Il Calciomercato oggi – Bologna - tre innesti a gennaio : Il calciomercato oggi – Il Bologna non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Chievo, prestazione che non ha convinto per questo la posizione dell’allenatore ex Venezia può essere considerata traballante. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra rossoblu nella prima parte di stagione ha evidenziato alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo e ...

Calciomercato Bologna - tre innesti a gennaio : i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/8 Massimo Paolone/LaPresse ...

Il Calciomercato oggi – Primo innesto del Genoa per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta di certo attraversando un buon momento di forma, la squadra di Juric è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico e l’allenatore è già sulla graticola. L’ex Crotone ha rischiato l’esonero dopo il ko contro il club azzurro ma la decisione del presidente Preziosi è stata quella di concedere l’ultima occasione nel derby contro la Sampdoria, non sono ammessi nuovi passi falsi oppure si ...

Calciomercato Genoa - primo botto per gennaio : così cambia l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...