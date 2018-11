Btp Italia | chiuso il collocamento Secondo risultato peggiore di sempre

Btp Italia - la raccolta chiude a 2 - 1 miliardi grazie agli ordini degli investitori istituzionali : Si chiude con 1,3 miliardi di titoli collocati la seconda fase della quattordicesima emissione del Btp Italia, dedicata agli investitori istituzionali. Le tre giornate della prima fase, terminata mercoledì sera e dedicata al mercato retail, hanno registrato collocamenti per 863 milioni, un record negativo. Il totale si ferma quindi a 2,1 miliardi di euro. Si tratta del secondo peggior risultato dopo l’emissione del giugno 2012, la seconda della ...

Il Btp Italia? Ecco perché è diventato rischioso per i risparmiatori italiani : I titoli di Stato italiani sono diventati merce sempre meno pregiata, con i prezzi in deciso calo e il rendimento in forte rialzo, parallelamente alla redazione del contratto di governo e ora alla bocciatura della manovra da parte dell’Ue...

Il flop dei Btp Italia mostra che il popolo non crede ai sovranisti : Roma . La risposta del pubblico di piccoli risparmiatori all'offerta del nuovo Btp Italia è stata drammatica e smentisce la retorica del governo Lega-M5s che invitava gli Italiani a comprare titoli di ...

Debito pubblico - flop per il Btp Italia : nei primi tre giorni raccolti 860 milioni. È il risultato peggiore di sempre : La bocciatura della manovra Italiana ribadita dalla Commissione europea, che apre la strada all’apertura di una procedura di infrazione legata al Debito pubblico, non ha infiammato lo spread tra Btp e Bund tedesco. Che si è raffreddato rispetto ai picchi superiori ai 330 punti registrati martedì, chiudendo a 311 punti. La freddezza del mercato nei confronti del Debito Italiano si è riflessa però nella scarsa domanda per il Btp Italia, il bond ...

Btp Italia : la raccolta per i risparmiatori si chiude a 863 milioni - peggior dato di sempre : Neanche un miliardo di euro in tre giorni. Nessuno forse si aspettava una raccolta così «magra» fra gli investitori retail per il BTp Italia, forse neanche i più pessimisti sulla sorte del debito Italiano. A pesare, nei giorni pieni di tensione e culminati proprio questa mattina con l’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, è il clima di incertezza che si è creato attorno alla manovra...