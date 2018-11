Brexit | nuova soluzione per confine irlandese Ok commissari Ue al testo

La Brexit di Sua Maestà : nuova partnership - vecchi valori e fiducia - : Per consuetudine la Casa Reale non si esprime mai sui temi dell'attualità politica. Ma alla cena di Stato in onore dei Reali d'Olanda Elisabetta II ha parlato di una alleanza che "rimane forte anche ...

Brexit - May : nuova proposta - molto lavoro : 18.00 La premier britannica May annuncia "presto nuove proposte" sul futuro dei confini tra Irlanda e Irlanda del Nord, in risposta alle riserve dell'Ue sul negoziato per la Brexit. "Resta ancora molto lavoro da fare", afferma May. Aggiunge che tuttavia a Londra ci si prepara anche a uno scenario senza accordo con la Ue. "Ottobre è il momento della verità",dice il presidente della Commissione europea Juncker. "Abbiamo bisogno di una ...