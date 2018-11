Brexit | May | fine libertà movimento

Brexit - May : "E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna" : "Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito. Attua il risultato del referendum di giugno 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Ue": così il premier inglese Theresa May parlando da Downing Street ...

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Brexit - May : 'Buoni progressi - torno a Bruxelles sabato' : "E' stato un buon incontro e abbiamo fatto ulteriori progressi". Così Theresa May al termine del faccia a faccia con Jean-Claude Juncker. La premier britannica si è detta ottimista che il colloquio ...

Brexit - May da Juncker in vista del summit Ue : 'Progressi - ma il lavoro continua' : Quella che resta da mettere a punto, invece, è la dichiarazione politica, di circa 20 pagine, che tracci i contorni della futura relazione fra Londra e l'Ue , in particolare sul piano commerciale. La ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Brexit - May resiste e vola a Bruxelles. Ma i conti in Parlamento non tornano : Il pragmatismo, il senso di responsabilità e l'interesse nazionale da una parte, quella di Theresa May. L'idealismo, l'interesse di bottega e l'accelerazione verso un salto nel buio, il no-deal, dall'...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

Brexit - la May ha paura : senza me salto nel buio. E Corbyn non affonda : Salvaguarda i posti di lavoro, l'economia. Protegge le famiglie. Paiono slogan da campagna elettorale. Ammette che 'è stata una settimana dura, ma non ho mai pensato di abbandonare'. E la settimana ...

Brexit - May avvisa : "Se saltassi io - i negoziati non sarebbero più facili" : Una strada tutta in salita per Theresa May che, tuttavia, non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli intenzionati a sfiduciarla: non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit se ...

May : se via io - Brexit non più facile : 16.40 La premier britannica Theresa May lancia la sfida ai falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un cambio di cavallo "non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l'aritmetica parlamentare", avverte a Skynews. Esclude di dimettersi e dice di non esser distratta dagli "insulti". May stima che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 ...

