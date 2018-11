Brexit | Gibilterra | Spagna punta i piedi

In bozza Brexit non c'è cenno Gibilterra : Il testo della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future è ora al vaglio degli ambasciatori dei 27, che si sono riuniti stamani alle 11, in una seduta straordinaria. Tutte le notizie di ...

Brexit - Commissione : nodi Gibilterra e pesca non ancora risolti : ... askanews, - 'Le questioni relative allo statuto di Gibilterra e alla pesca devono ancora essere risolte' nel negoziato che 'continua fra gli Stati membri' sul testo della dichiarazione politica ...

Brexit. Gibilterra - Spagna pronta a veto : 05.24 Theresa May riprenderà tra poco, a Bruxelles, il dialogo con Juncker, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia il veto sull'intesa raggiunta se non avrà certezza su un negoziato separato su Gibilterra, territorio autonomo britannico storicamente rivendicato da Madrid. Il capo negoziatore della Ue, Michel Barnier aveva detto che tutti i 27 stati membri avevano dato luce verde al testo di accordo sul divorzio. Ieri sera riunione ...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

La Spagna pronta al veto sulla Brexit per Gibilterra : Diplomazia al lavoro Ma la diplomazia è al lavoro per trovare una soluzione e per chiudere il testo sulla dichiarazione politica congiunta Ue-Gb che sarà sul tavolo del presidente della Commissione ...

La Spagna ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit a causa di Gibilterra : Il governo spagnolo ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit raggiunto da Regno Unito e Unione Europea se non sarà modificato un articolo del trattato che riguarda Gibilterra, il territorio britannico che si trova nel sud della Spagna. Il

Brexit - la Spagna minaccia di votare no : vuole chiarezza su Gibilterra : La strada verso una soluzione negoziata per la Brexit potrebbe complicarsi all'improvviso. A ingarbugliare le cose è la Spagna , che approfitta delle difficoltà politiche e diplomatiche del Regno ...

Brexit - scontro su Gibilterra. Madrid : "Resti fuori dall'intesa" : 'Non userei la parola veto - ha detto Borrel - ma fino a quando non conosciamo la dichiarazione politica non sapremo se siamo d'accordo del tutto'. Dal canto suo, Downing Street è stata netta: '...

Brexit - quale destino per Gibilterra? Spagna e Uk si accordano ma restano punti oscuri : Gibilterra, nel referendum del 2016, votò in massa contro la Brexit. Oltre il 95% dei suoi 30mila abitanti si espresse per mantenere lo ‘status quo’, un territorio d’oltremare con a capo la regina del Regno Unito ma con legislazione indipendente, in rapporto costante con l’Unione Europea però senza adesione alle tariffe doganali comuni e all’Iva intracomunitaria. Insomma, un paradiso fiscale di appena sei chilometri ...

Regno Unito e Spagna hanno trovato un accordo su Gibilterra in vista di Brexit : Il Regno Unito e la Spagna hanno raggiunto un accordo sulla gestione di Gibilterra – il territorio di oltremare della corona britannica che si trova nel sud della Spagna e che fu ceduto ai britannici nel 1713 – una volta The post Regno Unito e Spagna hanno trovato un accordo su Gibilterra in vista di Brexit appeared first on Il Post.

Gibilterra guarda con preoccupazione alla Brexit : Tra la Spagna e Gibilterra transitano ogni giorno ottomila persone. La mancanza di un accordo sulla Brexit potrebbe mettere in pericolo l'economia locale e l'occupazione.