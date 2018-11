Brexit | accordo tra GB e UE e il cambio Sterlina Dollaro si rafforza

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Brexit - May : "E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna" : "Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito. Attua il risultato del referendum di giugno 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Ue": così il premier inglese Theresa May parlando da Downing Street ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...

Brexit - i commissari europei trovano l'accordo sul futuro dei rapporti Ue-Regno Unito : "Ho appena inviato ai Ventisette una bozza di Dichiarazione politica sulle future relazioni tra Ue e Gb" ha scritto Tusk su Twitter. "Il presidente del Commissione mi ha informato che è stata ...

Merkel : niente summit sulla Brexit senza accordo prima : Dopo un incontro di quasi due ore con Jean-Claude Juncker, il primo ministro Theresa May tornerà a Bruxelles sabato per un vertice «last minute» sull'accordo per la Brexit fra Londra e la Ue. La ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

La Spagna ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit a causa di Gibilterra : Il governo spagnolo ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit raggiunto da Regno Unito e Unione Europea se non sarà modificato un articolo del trattato che riguarda Gibilterra, il territorio britannico che si trova nel sud della Spagna. Il

Brexit - luce verde dei 27 Ue all'accordo di divorzio : Prima luce verde dei 27 Stati membri dell'Ue all' accordo di divorzio con Londra , mentre il governo britannico cerca in patria l' appoggio del mondo delle imprese . Le discussioni sono in una settimana decisiva, in vista del vertice straordinario di domenica 25 novembre a Bruxelles. Avanzano sia sui legami futuri, sia sulla durata massima ...

Brexit - se salta l'accordo addio alla barretta Mars : Se salta l'accordo sulla Brexit, gli inglesi rischiano di dire addio (anche) al Mars. Già, la barretta di cioccolato con il caramello all"interno.Il motivo? Due dei ventuno ingredienti che compongono la barretta vengono importanti dall'estero e in caso non ci sia il "deal" per l'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea, questi due ingredienti probabilmente non saranno più comprati dal produttore a causa del prezzo più che elevato. Oltre al ...

Brexit - via libera dei 27 ministri Ue al progetto di accordo con la Gran Bretagna : Ora i negoziati si concentreranno sulla messa a punto di una dichiarazione politica per i rapporti tra Regno Unito e Unione europea

Brexit - i 27 Paesi Ue plaudono all'accordo con la Gran Bretagna : L' intesa raggiunta dal Theresa May con l' Ue sulla Brexit sembra piacere ai 27 ambasciatori europei. Il testo dell'accordo per l'uscita fuori dall'Unione Europea della Gran Bretagna, infatti, sembra ...

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all'accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell'accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l'ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio affari generali, Articolo 50, . Lo rivelano ...

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all’accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell’accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l’ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio degli affari generali. Lo rivelano fonti diplomatiche europee al termine della riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. L’unico punto del testo ancora rimasto aperto riguarda l’eventuale estensione del periodo di transizione...