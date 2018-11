Boxe | Andrea Scarpa vuole prendersi l’Europa Sfida a Joe Hughes per il titolo EBU dei

Boxe – Night of Kick and Punch 9 : Andrea Masini sfida Talbi : Alla Night of Kick and Punch 9 anche un titolo europeo! Sabato 15 dicembre, al centro sportivo Vismara in Via dei Missaglia 117 a Milano, Andrea Masini sfiderà il francese Lotfi Talbi per il vacante titolo europeo dei pesi medi junior (dai 69,500 kg ai 72,300 kg) di thai Boxe della World Kickboxing Federation sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna nel corso della nona edizione di The Night of Kick and Punch, presentata da ...