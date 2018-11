Borse | future in rosso Milano giù Spread stabile a 311 punti base

La Brexit fa bene alle Borse Ue Future positivi. Spread stabile : I Future sull'Europa sono positivi. Sul mercato secondario, lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre a quota 307 punti, in calo rispetto ai 310 punti della chiusura di ieri, giornata in cui il differenziale ha toccato i 317 punti. I mercati resgiscono al brabbio di ferro tra Italia e Ue Segui su affaritaliani.it

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse europee : futures in rosso : futures negativi sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea

Borse in rosso in attesa di S&P - futures sul Nasdaq in forte calo. Asta BTp e CTz - balzano i tassi : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...

Futures sulle Borse in rosso Spread apre in leggero calo a 318 : L'Orso si prepara a graffiare anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future

L'Orso sta per graffiare anche l'Ue Futures sulle Borse in rosso : L'Orso si prepara a graffiare anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future

Borse - future in leggero rialzo Spread cala a 310 punti base : I listini azionari europei si preparano ad un'apertura leggermente positiva. I future sui principali indici borsistici del Vecchio Continente viaggiano infatti sopra la parità a poco dal suono della campanella di apertura