Bomber dimenticati | Anthony Yeboah | perla d’Africa

lanotiziasportiva

: E' sufficiente una convocazione in Nazionale per essere sulle prime pagine dei quotidiani sportivi Tonali,giovane p… - Boboj29 : E' sufficiente una convocazione in Nazionale per essere sulle prime pagine dei quotidiani sportivi Tonali,giovane p… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Non vinse nulla ma segnò dovunque: Saarbrucken, Eintracht, Leeds e Amburgo. E non erano mai gol banali: come quello al Liverpool in Premier League di Stefano Ravaglia Chissà dov’era la sera del 2 luglio 2010. Certamente davanti alla tv, sul divano, e non osiamo immaginare quanto abbia sobbalzato, dato l’esito finale. Mondiale in Africa, nella sua Africa: il Ghana, la sua patria, gioca i quarti di finale contro l’Uruguay. Muntari porta avanti i suoi, Forlan pareggia e si va ai supplementari. All’ultimo minuto, il numero 120, il Ghana ha in un colpo solo due opportunità: segnare, qualificandosi in semifinale, e spostare l’asticella del percorso di una africana al Mondiale. Sino a quel momento, infatti, i quarti di finale erano ancora il massimo record: Colombia nel 1990 e Senegal nel 2002. E’ accaduto che Suarez ha respinto platealmente ...