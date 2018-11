Bologna | Inzaghi | ' Obiettivo salvezza | ma siamo ambiziosi | abbiamo tutto per crescere'

Serie A Bologna - Inzaghi carica il Dall'Ara : Il tecnico rossoblu [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sul Bologna Classifica Serie A

Serie A Bologna - Inzaghi : «Puntiamo a migliorare» : FIRENZE - A margine della premiazione per la "Panchina d'oro", il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: " Il mio voto? Per Simone. Scherzi a parte - spiega l'allenatore rossoblu - siamo in un mondo che ci piace e che ci da tanto. Fare l'allenatore è difficile, ma ci mettiamo passione. Il Venezia ?...

Bologna - la panchina del tecnico Inzaghi non è al sicuro… : panchina Bologna – E’ andata in scena una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, una partita scoppiettante e che ha regalato gol, emozioni e colpi di scena è stata quella tra Chievo e Bologna, 2-2 il risultato finale, vantaggio ospite con Santader, poi la squadra di Ventura ribalta tutto con Meggiorini ed Obi prima del definitivo pareggio di Orsolini, risultato positivo per il Bologna in trasferta ma la ...

Bologna - Bigon : 'Siamo soddisfatti di Inzaghi. Pulgar rinnoverà' : Riccardo Bigon, diesse del Bologna intervenuto a Rmc sport, ha svelato alcuni pensieri e mosse mantenendo salda la scelta legata a Pippo Inzaghi. 'Inzaghi in bilico? Sarò soddisfatto quando non si parlerà di cambio in panchina dopo alcuni risultati ...

Il calciomercato oggi – Panchina Bologna - la decisione su Inzaghi : E’ un momento difficile in casa Bologna, in particolar modo il club rossoblu è reduce dal brutto ko davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, è una sconfitta che può risultare pesante per la corsa alla salvezza. L’inizio di stagione non può essere considerato positivo e la classifica adesso fa paura, il tecnico Filippo Inzaghi sempre più sulla graticola. Nelle ultime ore sono andate in scena delle valutazioni sulla posizione del ...

Inzaghi : “la classifica del Bologna in linea con le aspettative” : “Sono dispiaciuto per i miei ragazzi. Giocando così non avremmo meritato di perdere ma evidentemente dobbiamo crescere. Le prestazioni comunque ci fanno ben sperare, la classifica è in linea con le aspettative, dato che a oggi saremmo salvi”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, all’indomani del ko in casa con l’Atalanta. “Speriamo da domenica contro il Chievo di ricominciare a far ...

Bologna - le ultime novità sulla panchina ‘traballante’ di Pippo Inzaghi : Pippo Inzaghi a rischio esonero dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta al Dall’Ara: le ultime sulla decisione della società Il Bologna ha perso ancora di fronte al pubblico amico, contro l’Atalanta una debacle che fa male, sopratutto dopo l’iniziale vantaggio di Mbaye. Pippo Inzaghi è finito nel mirino delle critiche ed in molti hanno parlato addirittura di un possibile esonero già durante questa ...

Bologna : Inzaghi - col Chievo fare punti : ANSA, - Bologna, 4 NOV - Deve trovare la forza per uscire dai bassifondi il Bologna di Pippo Inzaghi, inchiodato al quartultimo posto con nove punti dopo undici giornate. "Alla prossima affrontiamo il ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta : 3-5-2 elastico per Inzaghi - Gasperini ha scelto la punta : Al “Dall’Ara” è tutto pronto per il match delle 18 tra Bologna e Atalanta. I felsinei sono reduci da due pareggi e stanno facendo i conti con qualche infortunio di troppo, che ha costretto Inzaghi a disporsi con un 3-5-2 elastico e trasformabile in 4-3-3 alzando Krejci sulla linea degli attaccanti e abbassando Mbaye su quella dei difensori. I nerazzurri, invece, sono stati schierati con il solito 3-4-1-2 in cui Berisha, ...

Bologna - Inzaghi si gode la prestazione dei suoi : “Tenere testa al Sassuolo riempie d’orgoglio - inizio a vedere la mia squadra” : Reduce dall’ottimo pareggio esterno contro il Sassuolo, l’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo sperato nella vittoria, soprattutto per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo preso una ripartenza ingenua, poi c’è stato l’intervento molto dubbio di Calabresi, che mi dice che probabilmente non lo tocca. Dispiace, ma tener testa al Sassuolo per noi è motivo di grande ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Comincio a vedere la mia squadra» : REGGIO EMILIA - È un Filippo Inzaghi orgoglioso, dopo il pareggio del suo Bologna sul campo del Sassuolo. Queste le parole del tecnico rossoblu a Sky Sport: " Peccato, avevamo fatto la bocca alla vittoria, soprattutto per la prestazione di squadra. Preso il primo gol ingenuamente su una ripartenza, poi il secondo su un intervento molto dubbio. ...