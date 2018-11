Bologna | indagato per la morte del padre muore in un incidente | ' Non l' ho ucciso io'

Bologna - indagato per l'omicidio del padre si schianta in auto e muore : "Non l'ho ucciso io" : "Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre": è il biglietto lasciato da Francesco Masetti poco prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza. Il 38enne bolognese, era accusato di aver avvelenato il padre per una questione di eredità.

Bologna - indagato per l'omicidio del padre muore nello schianto. L'ultimo messaggio : Bologna, 22 novembre 2018 - «Mi hanno abbandonato tutti, ma io non ho ucciso mio padre. Sono innocente». Parole terribili, inviate da Francesco Masetti , ieri mattina, per messaggio al suo avvocato ...

Bologna. Francesco Masetti morto in un incidente : era indagato per parricidio : Giallo in provincia di Parma dove è morto Franco Masetti vittima di un incidente stradale. L’uomo di 38 anni era

Bologna - operatore socio-sanitario indagato per violenza sessuale : “Abusi su un paziente” : Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente che era andato al pronto soccorso con un problema a una costola. Portato a fare una radiografia, in un corridoio l'operatore avrebbe abusato dell'uomo.Continua a leggere

Bologna - 38enne indagato per la morte del padre : “Gli ha iniettato veleno” : L'uomo, 38enne, è accusato di omicidio volontario premeditato del padre 70enne, morto in circostanze non chiare lo scorso 4 novembre, dopo essere stato ricoverato per giorni all'ospedale Maggiore di Bologna.Continua a leggere

Bologna : avrebbe iniettato veleno al padre - indagato per omicidio : Un uomo di 38 anni è accusato di aver ucciso il padre 70enne iniettandogli una dose di veleno (forse farmaci) fatale in seguito al ricovero in ospedale di quest'ultimo e le successive dimissioni. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia insieme agli esami tossicologici che dovrebbero confermare le cause del decesso e la responsabilità del figlio, ora accusato di omicidio. Una nipote del 70enne avrebbe presentato un esposto nel quale si è ...

Bologna - avrebbe ucciso il padre con del veleno : indagato un 38enne : @instUn 38enne è indagato a piede libero a Bologna per l'omicidio volontario premeditato del padre, 70 anni, morto il 4 novembre in circostanze non chiare, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Maggiore dopo un ricovero. Secondo quanto apprende l'ANSA l'uomo è accusato da Procura e carabinieri di aver provocato la morte del padre iniettandogli veleno o farmaci. L'ipotesi dovrà trovare conferma negli esami tossicologici ...