Bologna Francesco Masetti morto in un incidente | era indagato per parricidio

Sassuolo-Bologna : Di Francesco e Berardi si divorano un gol già fatto [VIDEO] : Sassuolo-Bologna: Di Francesco e Berardi protagonisti di un goffo tentativo di arrivare al gol, sbagliato però malamente Sassuolo-Bologna: Di Francesco e Berardi l’hanno combinata davvero grossa. I due calciatori neroverdi, si sono presentati a tu per tu con Skorupski, un 2 contro 0 davvero facile facile da concludere. Di Francesco e Berardi però sono riusciti a sciupare tutto sbagliando uno dei go più semplici di questa stagione in ...

Roma già in crisi : il Bologna inguaia Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. De Rossi: "L'allenatore non è l'unico colpevole". Squadra in ritiro

Roma - Di Francesco parla dopo il Bologna : A riflettere l'aria di rassegnazione dei giallorossi c'è il tecnico Eusebio Di Francesco, che dopo il 2-0 subito dalla squadra di Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il pessimo ...

Bologna-Roma - Di Francesco : 'Le figuracce ci condannano - ora cambierò' : Un ko inaspettato che ha lasciato molto deluso l'allenatore della Roma, intervenuto scuro in volto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita: "Tutti gli allenatori, compreso me, cercano di lavorare ...

Bologna-Roma - Di Francesco : “Sto cercando di trovare soluzioni” : Continua il periodo no della Roma e Di Francesco sottolinea gli errori della sua squadra: “Sto cercando di trovare soluzioni, ma ancora non ci sono riuscito. La filosofia c’è: abbiamo tenuto il pallino del gioco, però dobbiamo avere il fuoco dentro. Il Bologna ha vinto tutti i contrasti. Non cerco alibi: devo trovare gli uomini giusti prima dei calciatori giusti“. Sul processo di crescita, il tecnico giallorosso è netto: ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Kluivert dal 1' : Si affrontano quest'oggi al Dall'Ara due delle squadre più in difficoltà in questa prima fase di campionato, il Bologna di Filippo Inzaghi, un solo punto a fronte di 3 sconfitte...

Panchina rovente per Di Francesco : la Roma cerca punti a Bologna : La Roma vuole mettersi alle spalle Madrid e inseguire un po’ di equilibrio in campionato. Di Francesco e i suoi ragazzi cercano la cura giusta per lenire le sofferenze di questo inizio stagione, ed il Bologna potrebbe essere la medicina giusta per tamponare le ferite fin qui aperte. I Capitolini saranno contrapposti ai Felsinei questo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara del ...