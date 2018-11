BMW X5 | dall’Alpi a Merzouga

gqitalia

(Di giovedì 22 novembre 2018) Lo storico circuito di Monza ha un clone, 3.000 km più a sud-ovest, a, il villaggio marocchino alle porte del Sahara. Non è una pista permanente, ma una copia in scala uno a uno tracciata espressamente da BMW per realizzare il video della campagna di lancio della nuova X5. È il risultato di un’operazione senza precedenti, trasportare uno dei templi della velocità nel paradiso dei grandi raid tra dune e piste normalmente a misura di cammello. Un innesto forse un po’ folle, mai quanto quello di ricercare di riprodurre Venezia a Las Vegas, portato a termine in tempi record, poco più di una settimana, dopo avere individuato l’aera più adatta a ospitare i 5.793 metri di uno dei tracciati più noti al mondo. Ogni curva è riprodotta alla perfezione, per larghezza e raggio, ma il suo fondo non è in asfalto, alterna tratti in sabbia ad altri in terra battuta. Perché? Perché la 4×4 ...