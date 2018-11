Blitz contro la criminalità albanese a Brescia - 56 arresti : Operazione contro la criminalità albanese a Brescia. Sono in corso di esecuzione, da parte degli uomini del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata-Gruppo Operativo Antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 32 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di tre organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al traffico internazionale di ...

Tratta di esseri umani - prostituzione e droga : Blitz contro la mafia nigeriana a Cagliari : Fermati cittadini nigeriani accusati di associazione di stampo mafioso, Tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini della polizia di Cagliari hanno dato un duro colpo al clan criminale “Calypso Nest”, riconducibile al noto gruppo mafioso della Supreme Eiye Confraternity.Continua a leggere

Roma : Blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "Blitz Libia contro migranti"/ Spari ai profughi accusati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

Arresto Ghosn : ombre di grandi manovre dietro il Blitz - nel mirino c'è il controllo dell'Alleanza : ROMA - Vicende personali: mancate comunicazioni dei suoi guadagni al fisco, utilizzo improprio di beni aziendali, queste le accuse rivolte a Carlos Ghosn, ma nulla che possa riguardare i milioni di...

Roma - maxi Blitz contro i Casamonica : sequestrate otto ville abusive da demolire : "Un'operazione storica", l'ha definita così la sindaca Virginia Raggi, sul posto nella prima fase del blitz. E' in corso una maxi operazione al Quadraro, periferia est della Capitale, dove sono state sequestrate, in vista della demolizione, 8 ville del clan dei Casamonica. Si tratta della potentissima famiglia criminale, attiva soprattutto nel quadrante est di Roma, suo 'feudo', come nell'area dei Castelli Romani e sul litorale. Dal lavoro come ...

