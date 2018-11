Bernini | ' M5S nemico delle imprese | di questo passo saremo costretti a scendere in piazza'

Anna Maria Bernini : 'Investire sul reddito voluto dal M5S? Spreco di risorse e di energie' : Dopo la bocciatura della manovra economica da parte dell'UE, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la docente bolognese Anna Maria Bernini [VIDEO], ha espresso le sue impressioni e valutazioni a proposito della situazione Politica attuale. Su 'Il Dubbio', quotidiano garantista diretto da Piero Sansonetti, ha dichiarato: La bocciatura della manovra era prevedibile. Nel Governo è in atto un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini e del futuro ...

Senato - Bernini (FI) pizzicata dai parlamentari M5s : “Fa la pianista - è vergognoso”. E Calderoli annulla il voto : La capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini è stata pizzicata a votare per la sua vicina (Licia Ronzulli). Era in corso la votazione (segreta) per la ratifica di due trattati siglati con gli Emirati Arabi Uniti nel settembre del 2015. Il gesto della senatrice non è passato inosservato e ha scatenato la protesta dei Senatori del Movimento 5 Stelle. In particolare è stato Giovanni Endrizzi (M5S) a segnalare ...