Berlusconi preoccupato | Palazzo Chigi brucia i risparmi degli italiani

(Di giovedì 22 novembre 2018) Tutto previsto, tutto come doveva andare. O forse no. La bocciatura della manovra da parte della Ue arriva a fine mattinata, ma non sono certo le risposte che arrivano dal governo che possono rassicurare. "Non arretriamo", dicono leghisti e grillini a una sola voce. "La Ue comprenderà la bontà delle nostre misure", azzarda Toninelli ma, appunto, è solo Toninelli. "È una procedura lunga", cerca di consolarsi la presidente del Monte dei Paschi, Stafania Baratti, eppure da Bruxelles si fa sapere che la procedura per deficit eccessivo all'Italia potrebbe arrivare "anche entro la fine dell'anno" (Dombrovskis). "Con emendamenti proteggeremo banche eatori", sperano i grillini, ma Moscovici dice che "pagheranno imprese eatori".Per la tragedia greca poco ci manca. Silviorompe gli indugi, dando corpo all'operazione che nelle ultime settimane muove da preoccupazioni ...