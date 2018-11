Berlino lavora allo scudo anti-Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 22 novembre 2018) Uno, uno strumento di pronto intervento per isolare dal contagio di Roma le economie dell'Eurozona. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung - che ha visionato documenti del governo tedesco -lo vuole a tutti i costi e sta premendo per approntarlo in tempi brevi, visto che la situazione finanziariana potrebbe sfuggire di mano e causare rialzi a catena dello spread in Spagna, Portoge altre economie sensibili finendo per provocare una crisi sistemica nell'area euro. Lo strumento c'è: è lo Esm, il fondo così detto Salva Stati presieduto dal tedesco Klaus Regling che ha in pancia una dotazione di 600 miliardi.Si tratta di rimodulare uno dei suoi bracci armati, la linea di prestito denominata Pccl (Precautionary conditioned credit line), abbassandone la condizionalità in modo da metterlo a disposizione ...