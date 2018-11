Belgio | Nainggolan conferma | ' ' Non torno in Nazionale' '

Nainggolan - porta chiusa al Belgio : 'Non torno nemmeno se cambia il ct' : 'In nazionale non torno . Avevo detto che se non fossi andato al Mondiale avrei smesso e sono un uomo di parola. Se cambia sse il ct e mi chiedesse di tornare direi comunque no'. Il centrocampista dell'...

Belgio - Nainggolan : "C.t. Martinez? Patetico - non tornerò in nazionale" : Una decisione irrevocabile. Radja Nainggolan non arretra di un centimetro. E ai microfoni di ESPN ribadisce ancora una volta la sua intenzione di non tornare in nazionale: "Avevo detto che se non ...