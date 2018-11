Beatrice Valli compleanno figlio | “Avevo 17 anni” Il gesto di Ludovica

Marco Fantini e Beatrice Valli : "Vogliamo il terzo figlio entro due anni" : Sulla famiglia Marco Fantini e Beatrice Valli hanno le idee chiare: entrambi si sono dati la deadline, ovvero la scadenza di avere un terzo figlio entro i prossimi due anni. E stando a quanto pubblicato dalla coppia su Instagram i due vorrebbero un maschietto.Beatrice è già mamma di Bubi e Alle e la crisi che hanno attraversato qualche tempo fa sembra ormai un lontano ricordo. Anzi, la Valli non esita a condividere sul social network di ...

Uomini E Donne : Beatrice Valli - per lavoro dovrà stare lontana dai suoi bimbi. In lacrime - ne parla nel video. Guarda il VIDEO : Tenere lacrime per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli. La bolognese, attraverso una serie di Instagram Stories ha parlato ai followers della sua nuova esperienza lavorativa in America, un progetto che la costringe... L'articolo Uomini E Donne: Beatrice Valli, per lavoro dovrà stare lontana dai suoi bimbi. In lacrime, ne parla nel VIDEO. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Beatrice Valli : “Ecco perché allatto ancora” Marco a Dubai? “Mi manca” : Beatrice Valli: “Ecco perché allatto ancora”. Marco a Dubai? “Mi manca, ma fiera di lui” Beatrice Valli e Marco Fantini sono appena tornati da Parigi. Manco il tempo di disfare le valige e l’ex tronista di Uomini e Donne è partito alla volta di Dubai per lavoro. Bea invece è rimasta a casa con i […] L'articolo Beatrice Valli: “Ecco perché allatto ancora” Marco a Dubai? “Mi manca” ...

