Base jumper si lancia ma il paracadute non si apre Il video choc | immagini forti

Base jumper muore in Alta Val Badia : La parete est della montagna è spesso frequentata dai praticanti di sport estremi. Accertamenti vengono compiuti dai carabinieri.

Tragedia in Val Badia - muore un Base jumper : BOLZANO . Un base jumper ha perso la vita quest'oggi sulle montagne altoatesine. L'incidente mortale è avvenuto in val Badia , sul Sassongher. A mezzogiorno il volo fatale. Sul posto l'Aiut Alpin ...

BE : Basejumper lanciatosi dallo Stockhorn precipita e muore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve