Bari | al quiz con microtelecamere e auricolari | incastrati i “furbetti” delle patenti

(Di giovedì 22 novembre 2018) Si presentavano all’esame consui bottonicamicie ee dall’altra parte c’era chi suggeriva loro le risposte esatte. Settanta le“truccate” sequestrate, 83 persone indagate di cui 9 per associazione a delinquere, due le autoscuole coinvolte (una die una di Altamura) per un giro d’affari complessivo di oltre 250mila euro. La Polizia del capoluogo pugliese ha sgominato l’organizzazione criminale che permetteva di ottenere ledi guida (A, B e Cqc) con metodi fraudolenti. Nel video, i suggerimenti ai candidati. L'articolo, alconi “furbetti”. Ecco come superavano l’esame proviene da Il Fatto Quotidiano.