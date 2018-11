Banca del Fucino | esclusiva con Igea Banca | ingresso nuovi azionisti

Le tre sfide della Banca d'Italia per il futuro : ... elementi fondamentali anche per lo studio degli aspetti territoriali dell'economia, aspetti centrali per un paese affetto da forte dualismo tra Nord e Sud quale l'Italia. L'attuale Governatore non è ...

Oroscopo del giorno 22 novembre : Sole in Sagittario - Capricorno 'sBanca' in amore : L'Oroscopo del giorno 22 novembre mette in evidenza l'ingresso del Sole in Sagittario. Curiosi di scoprire quali potrebbero essere i simboli astrali valutati positivamente in amore e nel lavoro questo giovedì? Senz'altro in primo piano spicca il Capricorno, valutato al "top del giorno" in questo giorno di metà settimana. Ad affiancare il predetto segno di Fuoco al vertice della classifica quattro segni: Toro, Gemelli, Leone e Sagittario tutti ...

VD : false e-mail della polizia per rubare credenziali Bancarie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cambiamenti climatici : campioni di tutte le piante del mondo raccolte in un’unica Banca dati per capire cosa sta accadendo al Pianeta : E’ finita, completa e pronta per essere consultata dagli studiosi di tutto il mondo: è la prima banca dati globale delle piante, che contiene oltre un milione di campioni raccolti negli ecosistemi di tutto il mondo, dall’artico ai tropici. Il suo compito principale sarà quello di far comprendere meglio le conseguenze dei Cambiamenti climatici in atto sul nostro Pianeta. Si chiama sPlot ed è a disposizione dei ricercatori che ne ...

NBA - Philadelphia sBanca Charlotte grazie al buzzer beater di Butler : il VIDEO : Philadelphia 76ers vittoriosi sul parquet di Charlotte nonostante i 60 punti di Kemba Walker, Butler ha avuto la meglio Philadelphia batte Charlotte 122-119, grazie al canestro negli ultimi secondi del neo arrivato Jimmy Butler. L’ex Minnesota ha preso il possesso del pallone sul 119 pari, dimostrando subito la sua enorme leadership. Uno step back leggermente spostato verso destra, alla Irving, e tripla della vittoria per i suoi ...

Brasile : Banca centrale - economia è crescita dell'1 - 74 per cento nel terzo trimestre : Brasilia, 16 nov 17:33 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale del Brasile ha divulgato l'Indice di attività economica , Ibc-Br, del terzo trimestre del 2018, indicando un aumento dell'1,74... , Brb,

Banca di Credito Popolare utile nei primi nove mesi del 2018 : Torre del Greco. Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare ha approvato i risultati al 30 settembre 2018, che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS9, chiudendo i ...

Roma : associazione a delinquere - riciclaggio e Bancarotta fraudolenta - 9 arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, circa cento finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, a conclusione di una complessa attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma impositiva di misure cautelari personali nei confronti di tredici persone (tre in carcere, sei agli arresti ...

Sovranismo Bancario. Governo rottama la riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...

Bper presenta 'Le signorine della Banca Popolare di Modena' : Ad oggi la presenza femminile in Bper Banca supera il 40% e la politica del management aziendale punta sulla valorizzazione delle donne.

Carige - rafforzamento patrimoniale da 400 milioni. C'è il sostegno del Fondo interBancario : Il sistema bancario interviene per salvare Carige, uno degli istituti di credito italiani più in difficoltà, considerato a rischio da alcune agenzie di rating. La banca genovese procederà a un ...

Carige - il Fondo InterBancario di tutela dei depositi delibera "aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Manovra - monito della Cei : se si sbagliano i conti nessuna Banca ci salverà : "Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani. "Un Paese sospeso caratterizzato ...

