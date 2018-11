Avete dimenticato lo smartphone? Google lo ritrova anche allo stadio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) Se vi capita spesso di non ricordare dovelasciato loAndroid, probabilmente saprete che da tempo è disponibile l’appTrova il mio dispositivo. È semplice: permette di localizzare un prodotto Android su una mappa, di bloccarlo finché non lo si recupera e di farlo suonare per individuarlo facilmente. Finora questa utile applicazione funzionava bene all’esterno, non altrettanto all’interno degli edifici. L’ultimo aggiornamento spazza via parzialmente questo limite, con il supporto per le mappe interne. Non funziona come la navigazione in esterno, dove le mappe sono generate usando i dati provenienti dai satelliti. Si appoggia a uno standard di comunicazione noto con la sigla 802.11mc, che è supportato dal sistema operativo Android 9. Si tratta di uno standard sviluppato appositamente per tracciare la posizione di un dispositivo ...