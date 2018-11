Autunno italiano | ecco i 20 paesi più belli dello Stivale

Mal d’Autunno : si accorciano le giornate - per un italiano su 3 arrivano ansia e malumore : L’autunno è ormai arrivato e, complice anche il cambio d’ora, le giornate diventano via via più corte. Con meno ore di luce a disposizione e condizioni meteo più “opprimenti”, un italiano su 3 (32%) sa già che è prossimo a provare ansia e malumore. Ad angosciare maggiormente sono la perdita del senso del tempo (41%) e il timore di non riuscire a far tutto (12%). Gli esperti avvisano: non chiudersi in casa e curare ancora di più la vita sociale ...