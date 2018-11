Australia | trovato il corpo di una bimba di 9 mesi su una spiaggia

Blastingnews

: Australia, trovato su una spiaggia il corpo di una bimba di 9 mesi: Gettata in mare dal padre | Blog di Notizie onl… - GiulemanidaiGiu : Australia, trovato su una spiaggia il corpo di una bimba di 9 mesi: Gettata in mare dal padre | Blog di Notizie onl… - zazoomnews : Australia trovato su una spiaggia il corpo di una bimba di 9 mesi: “Gettata in mare dal padre” - #Australia… - DaniLeo_Racing : RT @Passionea300: WRC | Latvala vince in Australia, Ogier è campione del mondo per la sesta volta: Al termine di una stagione 2018 incredib… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Sulladi Surfers Paradise, dove è stato girato un reality show molto noto in, lunedì mattina è stato riilsenza vita di una bambina di appena 9. La colpa è ricaduta immediatamente sul padre 48enne, che avrebbe compiuto una sorta di sacrificio umano gettando la piccola nel mare. Ora pende su di lui l'accusa di omicidio nei confronti della figlia, mentre per la madre della bambina non è stata fatta alcuna accusa. Nel frattempo l'altro bambino dei due compagni è stato affidato alle autorità in attesa dell'esito finale della drammatica vicenda.Ilsenza vita della bambina è statosulla riva di unafamosa Il cadavere di una bambina di appena noveè statosulla riva di unalunedì mattina grazie ad un passante. Ladove è stato fatto il macabro ritrovamento è famosa inper essere stata la ...