Australia fucina di nuovi talenti musicali

(Di giovedì 22 novembre 2018) L'n String Quartet, quattro giovani, talentuosi musicisti di originena con studi di perfezionamento tra Europa, Usa e(Dale Baritrop- Violino, Francesca Hiew–Violino, Stephen King-Viola e Rachael Tobin-Violoncello, in sostituzione di Sharon Grigoryan in congedo maternità) ha da pochi giorni concluso il tour italiano che li ha visti esibirsi con grande favore di pubblico a Como, Bologna, L'Aquila e a Roma con due concerti, uno al Teatro di Marcello l'altro con una esibizione privata nella residenza dell'Ambasciata d'in Italia.Un evento musicale che ha sorpreso molto piacevolmente il pubblico non solo per l'ascolto di un quartetto di straordinaria qualità musicale per bellezza di suono, compattezza e abilità tecnica ma anche per l'impeccabile interpretazione di Mandelssohn, il grande autore tedesco, concepita con un rigore ...