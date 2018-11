Audio non funzionante in Windows 10 | soluzioni

ClAudio Amendola è Carlo Guerrieri/ "L'integrazione razziale non è una minaccia!" - Nero a Metà - - IlSussidiario.net : Claudio Amendola interpreta il ruolo del poliziotto romano Carlo Guerrieri in "Nero a Metà": ecco le sue dichiarazioni in attesa del debutto.

Khashoggi : Trump - non ho ascoltato Audio : ANSA, - WASHINGTON, 18 NOV - Il presidente americano Donald Trump ha detto a Fox News di non aver voluto ascoltare l'audio dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi perché è ...

Domenica in - ClAudio Amendola come non lo avete mai visto prima : gelo in studio - si presenta così : Il pubblico di Domenica in con Mara Venier è rimasto particolarmente colpito dall'apparizione di Claudio Amendola. L'attore è stato ospite della trasmissione di Raiuno per promuovere il suo Nerò a ...

ClAudio Amendola : "Le molestie? Anche io le ho subite - ma non dissi di no" : "Sono stato molestato Anche io". A rivelarlo, commentando il movimento #metoo, è l'attore Claudio Amendola intervistato dal quotidiano il Messaggero.Ho iniziato a lavorare da giovane, ero un bel ragazzetto. Una donna più grande approfittò del suo potere per saltarmi addosso. Come ho reagito? Che dovevo fare. Ce so' stato.Sul #metoo diceSono dalla parte delle donne, qualunque denuncia è sacrosanta. Ma bisogna educare i ...

Nero a metà - ClAudio Amendola a Blogo : "Strumentalizzeranno la serie - ma non mi preoccupa" (VIDEO) : "Strumentalizzeranno la serie, lo fanno sempre con tutti, ma questa non è una fiction sull'integrazione o sul razzismo. Non mi preoccupa, a me interessa molto di più come il pubblico affronterà la storia". Così Claudio Amendola ai microfoni di Blogo parla del rischio che Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 lunedì prossimo, 19 novembre, possa essere strumentalizzata da chi in essa troverà la volontà di lanciare un messaggio ...

ClAudio Amendola : ‘Per francesca Neri non sono andato a Hollywood ma rifarei tutto’ : Claudio Amendola tra la moglie francesca Neri e la possibilità di sfondare in America ha scelto l’amore: lo racconta l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La “grande occasione” è arrivata con una miniserie del 1996 dove era protagonista, Nostromo, ma lui l’ha lasciata sfumare per correre dalla sua francesca, con cui all’epoca era fidanzato da soli 20 giorni: “non la colsi: Non mi ...

L'Allieva anticipazioni quarta puntata del 15 novembre : ClAudio non convince la Allevi : L'Allieva: le anticipazioni della quarta puntata di giovedì 15 novembre arrivano puntuali. Cosa succedera' tra Alice Allevi, Claudio e Sergio, l'affascinante pubblico ministero che ha conquistato la dottoressa? I loro intrecci amorosi si complicheranno ulteriormente dopo che Alice fara' la conoscenza della ex moglie di Einardi. Nel frattempo, due nuovi omicidi impegneranno i due medici legali e il pm nelle indagini. Si tratta di un ragazzino ...

Corona urla alla Blasi : 'Ricordati cosa facevi a 16 anni' - ecco l'Audio che non avete sentito al GfVip : Fabrizio Corona nuovamente all'attacco. Per promuovere la sua intervista a Verissimo sabato prossimo l'ex re dei paparazzi, dopo il fidanzamento, tattico?, con Asia Argento, pubblica su Instagram l'...

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D’Estate Non Vale (Audio e testo) : Quest’ultimo anno è stato simbolico per il rapper Fred De Palma che ha pubblicato una delle più grandi hit della scorsa estate, con la quale ha raggiunto quasi 26 milioni di streaming su Spotify e 50 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube. Si tratta del brano “D’Estate non Vale”, in duetto con Ana Mena. La coppia è salita sui palchi estivi come quello del Wind Summer Festival a Roma, e ha ottenuto il disco d’oro per le oltre ...

Frosinone - Sportiello : 'Attenti alle ripartente di Gervinho e Di GAudio' : Marco Sportiello , portiere del Frosinone, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Parma: 'Loro hanno grandi individualità davanti come Di Gaudio e Gervinho, dovremo stare attenti alle ripartenze. Cercheremo di limitarli in questo tipo di situazioni'.