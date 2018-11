Audi - Al volante della R8 restyling

quattroruote

: Audi A1 Sportback - Al volante della 30 TFSI S tronic - infoitscienza : Audi A1 Sportback - Al volante della 30 TFSI S tronic - zazoomnews : Audi A1 Sportback - Al volante della 30 TFSI S tronic - #Sportback #volante #della #tronic -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Sono le 5 di pomeriggio, ma è già buio. Abbastanza normale in questa stagione. In più ha appena smesso di piovere a dirotto e lasfalto del circuito Ascari è inzuppato come un babà al rum. Insomma le premesse non sono così confortanti, dovendo misurarsi con una primaclasse come lR8 V10.Il divertimento aumenta. Poi questa è la versione. Più cattiva non tanto per i 10 CV guadagnati dalla versione performance (quella che un tempo si chiamava Plus). E nemmeno per i 20 Nm di coppia in più sputati fuori dal 10 cilindri aspirato. Quanto piuttosto per la gestionetrazione integrale quattro. Sarà stata la lezione imparata dalla versione RWS (la primadi serie spinta dalle ruote posteriori), sta di fatto che, ora, la R8 spinge un po di più dietro ed è più avara di motricità nei confrontivantreno, che viene chiamato in causa più ...